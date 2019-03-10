'Kışlık almanın tam zamanı ancak ürüne de indirime de dikkat' uyarısı - BURSA İzle
"Kışlık almanın tam zamanı ancak ürüne de indirime de dikkat" uyarısı - BURSA - Bursa çarşısından detaylar - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ile röportaj - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röportaj"Kışlık almanın tam zamanı ancak indirimlere dikkat" - Giyim ve ayakkabı firmalarının yüzde 80'e varan sezon indirimleri yaptığı bu dönemde gelecek kışın ürünlerini bugünden daha ucuza alma imkanı bulan tüketiciler, "şişirilmiş sonra indirilmiş fiyatlar"a karşı uyarıldı - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "Sezon sonu indirimleri tüketiciler için avantaj ancak bazı firmalar önce fiyatı şişiriyor daha sonra o fiyat üzerinden yüzde 70 indirim yapıyor. Tüketiciler fiyat araştırması yapmadan ürün almasın" - " Yüzde 60+20 şeklindeki indirimler de tüketiciyi aldatmaya yöneliktir. Burada sanki yüzde 80 indirim var gibi algılanıyor. 100 lira üzerinden hesap edersek fiyatın 20 liraya düştüğünü sanıyorlar ama öyle değil"BURSA (AA) - ABDÜLKADİR GÜNYOL - GÖKÇE KÜÇÜK - Mağaza raflarının ilkbahar renkleriyle çeşitlendiği bugünlerde giyim ve ayakkabı firmaları, "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin fiyat araştırması yapmaları istendi.Alışveriş merkezleri, çarşılardaki mağazalar ve internette alışveriş siteleri, giyim ve ayakkabıda sezon sonu dolayısıyla kışlık ürünlerde yüzde 80'e varan oranlarda indirim uyguluyor.Ünlü bir ayakkabı firması, 1200 liraya sattığı ayakkabıyı 241 liraya indirirken, bir giyim firması ise mağazasında bin 500 liraya sattığı kabanı 500 liraya düşürdü. Bunun gibi benzer şekilde birçok firma, etiket üzerinden "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon indirimleri yapıyor.Genellikle seri ürünlerden geri kalanlara uygulanan büyük indirimler kadar, elindeki ürünü sıcak paraya dönüştürmek isteyen firmaların hayata geçirdiği fiyat düşüşleri de tüketiciyi alışveriş noktasında cezbediyor.Bir yıllık enflasyon etkisi de ele alındığında yapılan indirimlerle oluşan fiyatlar, gelecek yıl kış aylarına yüksek sezon fiyatlarıyla alışveriş yapmak istemeyenler için tasarruflu görünüyor. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı firmaların, mağaza ve dükkanların bu sezon sonu dönemini kötü niyetli kullanabildiğini söyledi.
Aslında gerçek anlamda indirimlere bakıldığında gelecek yılın kışlık ürününü bugünden almanın daha doğru olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:"Sezon sonu indirimleri tüketiciler için avantaj ancak bazı firmalar önce fiyatı şişiriyor daha sonra o fiyat üzerinden yüzde 70 indirim yapıyor. Tüketiciler fiyat araştırması yapmadan ürün almasın. Benzer ürünü aynı kalitede daha ucuza satan firma olabilir. Ya da o firma, mağaza sezon ortasında da aynı fiyattan satmış olabilir. İşletme eğer tüketiciye burada indirimden önceki fiyatını fatura üzerinden gösterebiliyorsa o gerçek bir indirimdir. Burada eğer tüketicimiz şüpheye düşerse, o satıcının bağlı olduğu odaya, büyükşehir belediyesi zabıtasına veya bakanlık yetkililerine şikayetlerini bildirerek denetim isteyebilir." - Göstermelik indirimBazı mağazalarda yazan büyük indirim etiketlerinin sadece belirli ürünlerde geçerli olduğunun da altını çizen Yılmaz, "Mağazalarda yüzde 70'a varan indirimler mağazaya ve markete davet şeklinde oluyor. Birkaç küçük kalem dışında yüzde 70'e varan bir indirimin olmadığını görüyoruz. Bazılarında yüzde 10, yüzde 5 göstermelik indirim oluyor." dedi. İşletmelerin "Kapatıyoruz" sloganı ile yaptığı indirimlerin kanunlar çerçevesinde olması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Kapatıyoruz demesine rağmen faaliyetine devam ediyor. Bu indirimler adres değişikliği veya faaliyet konusunun değiştirilmesi hususlarında üç aya kadar devam edebilir. Ancak yine Türk Ticaret Kanununa göre o ticari işletmenin tasfiyesi durumunda da en fazla 6 aya kadar kalabilir bu indirimler." diye konuştu. Yılmaz, "yüzde 60+20" şeklindeki indirimlerin de tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğunu belirterek, "Burada sanki yüzde 80 indirim var gibi algılanıyor. 100 lira üzerinden hesap edersek fiyatın 20 liraya düştüğünü sanıyorlar ama öyle değil. Aslında yüzde 60 indirimle önce 40 liraya sonra bu fiyat üzerinden yüzde 20 indirimle 32 liraya düşüyor. Yani asıl indirim yüzde 68'de kalıyor." ifadesini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım