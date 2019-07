‘Kırmızı altın’da hasat zamanı...Salçalık domateste üretim arttı

-Domateslerin toplanması ve kamyona yüklenmesi

-Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç’ın konuşması detay görüntü

-Domates üreticisi Hüseyin Ergil’in konuşması detay görüntü

-Sezonun ilk ürün domateslerini alan Tüccar Doğan Dinçel’in konuşması



( MANİSA ) - Salihli Ovası’nda salçalık domates hasadı başladı - 13 bin dekar alandan, 1 milyon 300 ton ürün hedefleniyor - Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Domates ekiminde yüzde 50 artış var” - “Bereketli ürün, marketlerdeki salça ve ketçap fiyatlarını düşürür” - Üretici Hüseyin Ergil: "Şu an ki fiyatlardan memnun değiliz” - Tüccar Doğan Dinçel: "Hasat başladı, fabrikalar kapılarını açmıyor” MANİSA



- Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezlerinden Manisa’nın Salihli Ovası’nda 'kırmızı altın' olarak tabir edilen salçalık domatesin yeni sezon hasadına başlandı. Salihli Ovası’nda ilk hasat Yeşilova Mahallesi’nde yapılırken bu sene Salihli'den 1 milyon 300 bin ton salçalık domates hasadı beklendiği öğrenildi. Üretici Hüseyin Ergil tarafından yetiştirilen ilk ürün hasadına Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç katılırken sezonun bereketli olması için kurban kesildi. Salihli Ovası’nda geçtiğimiz sezona göre salçalık domates ekiminin yüzde 50 fazla olduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Yalvaç, bu sezon bir milyon 300 ton domates hasadı beklenildiğini söyledi.



“Domates ekiminde yüzde 50 artış var” Salihli Ovası’nın en önemli tarımsal üretimlerinden kırmızı altın hasadına başlandığını vurgu yapan Yalvaç, “Geçen sezon yaklaşık 6 bin 500 - 7 bin dekar olan domates ekili alan, bu dönem 13 bin dekar alana çıktı. Salçalık domateste üreticimizin dekarda 10-14 ton arası ürün beklediğini biliyoruz. Bu üründe dekar başına 10 ton ürünün masraf, on ton üzeri ürünün ise üreticinin cebine kar kalmaktadır. Domateste fabrikalarla sözleşme yapılıp, sözleşme gereği fiyatların inmesi, çıkması, arz talebin az, çok olmasına göre bile olsa biz, her iki tarafın sözleşmeye uymasını istiyoruz. Fiyat çıkarsa üretimiz bu işten caymasın, düşerse de fabrikalarımız bu işten caymasın istiyoruz” dedi.

“Bereketli ürün, marketlerdeki salça ve ketçap fiyatlarını düşürür” Market ve bakkallardaki salça ve ketçap fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Yalvaç, “Salihli Ovası’nda 13 bin dekar alanda ekilen ve elde edilen yaklaşık 1 milyon 300 ton domates fabrikalara ulaşacak. Bu güzel verimden sonra inşallah, bakkal ve marketlerdeki salça ve ketçap fiyatları düşüp, halkımız en lezzetli ve tatlı bir şekilde yerler” dedi.

Salihli Ovası’nda sezonun ilk salçalık domates hasadını yapan üretici Hüseyin Ergil ise “Yaklaşık 100 dekar domates ektim. Ortalama dekarda 10 tonun üzerinde bir verimimiz var. Ama şuan ki fiyatlardan memnun değiliz. İnşallah çiftçilerimiz için hayırlı olur” dedi.

“Hasat başladı, fabrikalar kapılarını açmıyor” Hasat edilen sezonun ilk domatesleri alan Tüccar Doğan Dinçel ise şunları söyledi: “Bugün hayırlısı ile Salihli Ovası’nda kırmızı altın domatesimizin hasadına başladık. Ancak fabrikalar alımlarda geri durup, fabrikalarını açmıyor, üreticimizde sorun yaşıyor. Fiyatlarımız düşük, maliyetlerimiz ise yüksek. Bu yüzden biz çiftçimizin yanında durmaya çalışıyoruz. Üreticimizin ürününün yerde kalmaması için uğraşıyoruz. Şuan domates fiyatları kilogramda 42-43 kuruş bandında geçiyor. Fakat 1 dekar domatesin maliyeti ise 4 bin lirayı geçiyor. Bu fiyatlar üreticimizi mağdur durumda bırakıyor. Biz bir Salihli çocuğu ve tüccarı olarak, kırmızı altın domatesimizin yerde kalmaması için uğraşmaktayız. Tüm çiftçilerimizin hayırlı bir sezon geçirmesini diliyorum.”