Kırkağaç’ta seracılığa ilgi artıyor

-KIRKAĞAÇ ZİRAAT ODASI BAŞKANI EMİN ÖZARI İLE RÖPORTAJ

-ÇİFTÇİ MURAT ÖZKAN İLE RÖPORTAJ



( MANİSA -ÖZEL)- Üretici daha fazla verim için seracılığa yöneliyor- Açık alanda yapılan tarıma göre 3 kat daha fazla ürün alınan seracılık Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaygınlaşıyor MANİSA



- Dünyaca ünlü kavunuyla isim yapan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seracılığa olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Açık tarımın yapıldığı bir dekarlık alanda 10 ton domates alınırken aynı büyüklükteki bir seradan 30 ton domates alabilen üreticiler daha fazla mahsul alabilmek için seracılığa yönelmeye başladı.

Bu yıl ilçede 60-70 dekarlık alanda seracılık tarımı yapılırken, açık tarla tarımı yavaş yavaş yerini seracılığa bırakmaya başladı.

Açık alanda tarıma göre birçok avantajı olan seracılığa yönelen üreticiler 3 kat daha fazla ürün elde ediyor. Bir dekarlık serada 30 tona kadar domates yetiştirildiğini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, seracılığın önemine dikkat çekti. İHA muhabirine açıklama yapan Özarı, “İlçemiz Kırkağaç her ne kadar kavunu ile meşhur olsa da 90’lı yılların başından bu tarafa domates yetiştiriciliği ile ivme kazanmış 2500-3000 dekar seviyelerine kadar çıkmıştır. Tabi son yıllarda çiftçilerimizin girdileri olan mazot, gübre, elektriğin çok masraflı olması nedeniyle açık tarlada kazanmış olduğumuz gelir, çiftçilerimizin masraflarını karşılayamamakta. Elde edilen gelir çok düşük kalmaktadır. Bu yüzden çiftçilerimiz son yıllarda farklı arayışlara girdi ve sera sebzeciliğine yönelmiştir. Bulunduğumuz bu serada sofralık domates üreticiliği yapılmakta. Seracılık ilçemizde son 3-4 yıldır büyük ilgi görmekte. Bu yıl ilçemizde 60-70 dekarlık alanda seracılık tarımı yapılıyor. Buradan çiftçilerimizin kazancı açık tarlada yapılan tarıma göre bir tık daha ileridedir." dedi.

Seradan 3 kat daha fazla verim alınıyor Arz talep dengesine göre fiyatların değiştiğini kaydeden Özarı, "Geçen yıl çiftçilerimiz domatesten daha çok güzel kazanmıştı. Bu sene, geçen yıla göre fiyatlarımız biraz daha düşük ama açık tarla ziraatına göre daha verimli olduğu için herhalde ilerleyen yıllarda seracılığın ilçemizde yavaş yavaş yükselip, açık tarla tarımı yerini sera tarımına bırakacaktır. Bu seralarımızda sadece domates üretilmiyor. Salatalık, biber ve çeşitli sebzelerde yetişmekte. Bir dekar domatesten 10 ton domates alınırken, bu rakam bir dekarlık serada 30 ton domatese kadar çıkabilmektedir. İlaçlama konusunda da çiftçilerimiz çok rahat ilaçlama yapabilmekte. Zirai ilaç mücadelesi de açık tarlaya oranla daha rahat yapılmaktadır. O yüzden ilçemizde açık tarla tarımı ileride yerini seracılık tarımına bırakacaktır” diye konuştu.

Seracılık ile geçimini sağlayan çiftçi Murat Özkan ise, “Daha önce açık tarla da üretim yapıyor fakat pek para kazanamıyorduk. Onun için seracılığa döndük. 4 yıldan beri seracılık yapıyorum. Çok memnunum fakat son yıllarda mahsullerimiz para yapmamakta. Domates fiyatlarımız geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya. Salatalığı da bu yıl yarı fiyatına satmaktayız. Fiyatlardan pek memnun değiliz. Masraflarımız ağır ama seracılığa devam ediyoruz. 2 mahsulü salatalık ekeceğiz. Tüm çiftçilere seracılığı tavsiye ediyor, yönlendiriyorum. Seramı 4 yıl önce 50 bin TL’ye yaptırmıştım fakat şu anda 2 dekarlık sera 100 bin TL’yi buluyor” diye konuştu.



