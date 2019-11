Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: “İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız” Haberi

-Kursiden Detay

“İş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımlar sağlayacağız” Dernek açılışında konuşan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Devletleri milletleri birleştiren, unsurlardan bir tanesi ticarettir, birliktir. Böylelikle bu dernek açılışına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna’da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da, Kiev'de, Bükreş’te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımlar sağlayacağız. Böylelikle iş adamlarına yardımcı olacak ve devletlerimizin de daha fazla yakınlaşmasına bir vesile olacaktır" ifadelerini kullandı. (UGR-EE-E)



