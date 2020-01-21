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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale'de 100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

Kırıkkale'de 100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

Törenden detay

Fabrika Gesi Allah 

-Açılış kurdelesi keserken
-Vali Yunus Sezer'in konuşması
-Fabrikadan detay

( KIRIKKALE )- Kırıkkale Valiliği fabrika tahsis edip, kirasını karşılayacak KIRIKKALE

- Kırıkkale'de 100 kişi ve üzeri iş istihdamı sağlayacak girişimcilere yönelik başlatılan projede, kentteki boş ve kullanılmayan fabrikalar valilik tarafından tahsis edilerek kirası karşılanacak. Kırıkkale Valiliği şehirdeki işsizlik sorununun çözüme kavuşması için yeni bir proje başlattı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Valilik tarafından desteklenen ve yaklaşık 100 kişinin iş sahibi olduğu tekstil firmasının açılışı gerçekleştirildi.
Açılış töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, il genelindeki kullanılmayan boş fabrikaları tespit edip, 100 kişi ve üzeri iş istihdamı sağlayacak iş verenlere tahsis edileceğini söyledi.

"Kırıkkale olarak işsizlik problemini tamamen halletmiş olacağız" Bu fabrikanın örnek bir çalışma olduğunu kaydeden Vali Sezer, "Biz bir ay önce arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık. 'İlimizde bulunan boş fabrika binalarını bulalım, kirasını karşılayalım, 100 kişi ve üzeri istihdam oluşturmak isteyen işverenlere buraları tahsis edelim' şeklinde yola çıktık. Bu ilk oldu, inşallah ikincisi ve üçüncüsü de kısa zamanda gelecek. Bu sene içerisinde çalışmalarımız istediğimiz gibi giderse biz Kırıkkale olarak işsizlik problemini tamamen halletmiş olacağız" dedi.
Açılış törenine Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, İş-Kur İl Müdürü Yasin Tekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Süleyman Köstekli, OSB Başkanı Nurettin Aydın ve davetliler katıldı.
(HA-KA
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