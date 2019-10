Kimya sektörü 3 fuarda buluşuyor

-- Ziyaretçilerin fuarı gezmesi

-- Kurdele kesimi

-- Röportajlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye’de 9 ayda 15 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşarak en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olma unvanını koruyan kimya sektörü, ‘Life Sciences Ingredients’ konsepti ile bir araya geliyor. Bugün İstanbul’da kapılarını açan 3 fuarda sektörün önde gelen oyuncuları ürünlerini yerli ve yabancı alıcılar için sergileyecek. ‘Life Sciences Ingredients’ konsepti altında birleşen ve eş zamanlı olarak düzenlenen, ‘Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri , ‘Uluslararası İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri ’ ve ‘4. Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakımı Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarları yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonel alıcıyı bir araya getiriyor. Eş zamanlı olarak düzenlenen üç fuar, hammadde, bileşen ve teknoloji bakımından sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak iki yılda bir düzenleniyor. Fuarlara 20 ülkeden 150’nin üzerinde katılımcı ve Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’den olmak üzere 4 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Fuarda verilen bilgilerde, gıda bileşenleri endüstrisinin ekonomik büyüklüğünün global düzeyde 40 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Gıda bileşenleri sektörüne dair dünyada ve Türkiye’deki en son gelişmeler, yenilikler ile sektöre dair gündemdeki konular; Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı’nda konuşuldu. Fuarda yapılan panelde, sektöre yön veren üst düzey yönetici ve dernek başkanları katılım sağladı. "Ambalajlı gıda sektörünün takriben 12 milyar dolar civarında bir ihracatı bulunuyor" Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği (GIDABİL) ikinci başkanı Rint Akyüz yaptığı açıklamada, her fuarın Türkiye’nin sanayisine büyük katkısı olduğunu belirterek, “Bu tarz fuarları daha çok yapmak gerekiyor. Bu tür ürünlerimizi böyle fuarlarda sunmak gerekiyor. Sektörün bütün bileşenlerini öne çıkartmak daha hayırlı olacaktır. Bu fuarda hem gıda hem kozmetik hem de ilaç bileşenleri var” ifadelerini kullandı. Kimya sektörünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Akyüz, “Bunun yanında kozmetik çok büyüyor. Gıda sektörü de oldukça önem arz ediyor. Kimya sektörü büyürken, gıda sektörü de bunun yanında ihracatını 2000 yılından beri hep iki katı oranında sürdürüyor. Bu ihracattaki denge de, Avrupa’nın ambalajlı ürünleri sanayisine karşı Türk gıda sektörü ayakta durabiliyor. Ambalajlı gıda sektörünün takriben 12 milyar dolar civarında bir ihracatı bulunuyor. 6 milyar dolar civarında da ithalatı bulunuyor. Bunu daha çok ileriye götürmek istiyoruz. Bu yüzden bu fuarların çok önemi var” açıklamalarında bulundu. "Kimya sektörü her daim dinamizmini koruyor" Azelis Yaşam Bilimleri Ticari Direktörü Eymen Baltaşı da, bu fuara sürekli katıldıklarını dile getirerek, “Burada olmaktan büyük keyif duyuyoruz. Sektörün ileri gelen firmalarıyla böyle bir platformda bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Fuarında herkes için verimli geçmesini diliyorum. Kimya sektörü her daim dinamizmini koruyor. Türk sanayisi içerisinde de ikinci sırada yer alıyor. Artan üretimle beraber bu durumun devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

(ACÖ-E)



loading...