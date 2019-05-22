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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilosunun 120 liraya çıkması bekleniyor... Siirt’te yağışlardan en büyük zararı fıstık bahçeleri gördü

Kilosunun 120 liraya çıkması bekleniyor... Siirt’te yağışlardan en büyük zararı fıstık bahçeleri gördü

Fıstık bahçelerinden görüntü,

Dolu Yağışı Aşırı Yağış Yağan Irak 

-Fıstık üreticisinin konuşması,
-Fıstıkta dökülmelerin olduğu görüntü,
-Genel detay
-Fıstık arşiv görüntüleri

( SİİRT - ÖZEL)- Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor SİİRT

- Siirt’te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede birçok bahçede fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor. Aşırı yağışlardan dolayı fıstık ağaçlarında dökülmelerin olduğunu belirten fıstık üreticilerinden Bekir Akbey, bu sene verimde rekoltenin düşük olmasının fıstık fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

Siirtlilerin bu sene fıstığı pahalı yiyeceğini belirten Akbey, "Bu sene aşırı yağışlardan kaynaklanan zarar var. Özellikle Ramazan ayından önce yağan dolu belirli bölgelere ciddi zararlar vermiş durumda. Bu zararlar ne yazık ki çiftçiyi zor durumda bırakmıştır. Ve bu sene geçen yıl olduğu gibi fıstığın yüksek fiyattan satılması bekleniyor. Vatandaşlarımız bu sene Siirt fıstığını ne yazık ki pahalı yiyecekler gibi duruyor. 70 liradan yediğimiz fıstığın kilogramının 100-120 liraya çıkmasını tahmin ediyoruz” dedi.
(SD-YRT-
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