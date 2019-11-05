Kilis'te zeytin hasadı erken başladı İzle

-Sırıkla zeytin düşürülmesi

-Zeytin hasadından görüntüler

-Zeytin üreticisi Ahmet Özaslan’ın açıklamaları

-Zeytin fabrikasında işlemlerden geçen zeytin taneleri

-Zeytin yağı fabrikasından görüntüler

-Zeytin tanesinin yağ dönüşmesi

-Zeytinyağı fabrikası sahibi Mustafa Köseismailoğlu’un açıklamaları



( KİLİS )- Zeytinde yüksek rekolte yüzleri güldürdü KİLİS



- Kilis’te zeytin hasadı bu yıl erken başladı.

Yüksek rekolte üreticisinin yüzünü güldüren zeytin, yorucu ve zahmetli bir yolcuğun ardından sofralara ulaşıyor. Türkiye’nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te, hasat dönemi zeytin bahçelerinde yoğunluk yaşanıyor. Zeytin taneleri zeytin hasadı makinesi ve sırıklarla dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurulup traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürüyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Meşakkatli bir çalışmanın ardından tenekelere süzülen zeytinyağı sofralara ulaştırılıyor. Zeytinyağının litresi bu yıl 15-18 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Zeytin üreticisi İbrahim Özaslan, Zeytinlerin bu yıl rekoltesinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Geçen yağışların fazla olması nedeniyle hasada erken başladık. Geçen yıl aşırı yağmur nedeniyle hasat yapmaya fırsat bulamadık. Bu yıl hasada erken başladık. Zeytini erken toplandığı zaman asit oranı düşük oluyor. Zeytinlerimiz organik, bu yıl erken başladık. Kilis’te zeytinlerde ilaç falan kullanılmıyor, tamamen organiktir. Şuan yeni mahsul zeytin yağı için fiyat açıklanmadı, ama 15-18 TL arasında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Zeytin üreticisi Ahmet Özaslan ise Bu yıl zeytin hasadına erken başlamalarının nedeninin geçen yıl aşırı yağış nedeniyle zeytinleri toplamakta zorluk çektiklerini ifade ederek, “Yağmurdan çamurdan fırsat bulupta toplayamadık. Bu yıl erken toplamaya mecbur olduk. Kilis’te zeytinlerde her hangi bir ilaç kullanılmıyor. Zeytin doğaldır. Organiktir, Zeytin yağının kilosunun 15-18 TL arasında olması gerekiyor. 1 kilo etin kilosu 55 TL, sadece bir yemek yapabilirsiniz, ama zeytin yağının kilosu 15 TL civarında en azından 5 yemek yapılır. Fiyatlar düşük" dedi.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Mustafa Köseismailoğlu’da Zeytin hasadının bu yıl erken başladığını ifade ederek, “Bu yıl biraz daha erken hasada başlandı. Kilis yağlık zeytininden iyi verim elde ediliyor. Organik zeytin üretilen bir şehiriz. Yüzde 33-35 oranında yağ elde ediyoruz. Fabrikalarda en son teknoloji kullanılıyor. Zeytin tanelerini yağa dönüştürmek için yüzde 7 oranında pay alıyoruz" diye konuştu.

(MAD-SD-



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