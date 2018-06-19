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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kilis'te bin 500 kişi işe alınacak

Kilis'te bin 500 kişi işe alınacak

- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tabelası - Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar - Mehmet Parabatıran'ın konuşması - Kaydını yaptırmak için sabah erken saatlerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturduKİLİS (AA) - Kilis 'te, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere işe alınacak bin 500 kişi için kayıt işlemleri başladı.
Sabah erken saatlerde kurum önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 saatte bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı başvurular, 22 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından işe alınacaklar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.Kayıt yaptırmaya gelenlerden Mehmet Parabatıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde sınır hattında yaşanan olaylardan Kilis halkının olumsuz etkilendiğini belirtti.
Mesleğinin fırıncılık olduğunu ancak ekonomik nedenlerle işini yapamadığını anlatan Parabatıran, "İşe girebilmek için kayıt yaptırmaya geldim. Bir iş umudu doğduğu için mutluyum. Sıkıntılı günler geçirdik." dedi.

Muhabir Çekim Kura Çekimi 

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