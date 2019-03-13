Kilis’te 6 aylık iş için vatandaş kuyruk oluştu

-Kuyruktaki bayanlar

-İŞKUR’a kayıt yaptırmak için girenler

-Yapılan röportaj



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için kuyruk oluşturdu. Kilis Belediyesinde 6 ay çalışacak 300 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar soğuk havaya rağmen kuyruğa girdi. Vatandaşların bizzat müracaat edebilecekleri isteyenlerinde internet üzerinden 15 mart tarihine kayıt yaptıracakları öğrenildi. 10 Nisan 2019 tarihinde noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması bekleniyor.

