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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz' - İSTANBUL Haberi

Kılıçdaroğlu: 'EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz' - İSTANBUL Haberi

Kılıçdaroğlu: "EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz" - İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "EYT" açıklaması: - "EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz" - "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz"İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması aktarılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

Dera Politika Emeklilik 

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