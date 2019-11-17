Kılıçdaroğlu: 'Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır' - İSTANBUL Haberi
Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır" - İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması - DetaylarİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ’da BİRKONFED tarafından düzenlenen "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlıklı programda konuştu.
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