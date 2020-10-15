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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kendi elektriklerini üretecekler

Kendi elektriklerini üretecekler

Köylerde kurulan enerji tesislerinden drone ile detay

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Elektrik Enerjisi Elektrik Faturası Enerji Açığı 

-Evlerin çatılarına kurulan enerji sisteminden detay
-Evlerden aktüel detaylar
-Sırasıyla Bölge Müdürü M. Salih Çetiner ile muhtarlar ile röp.
-Genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da 2 köyde çatılara kuruldu, artık kendi elektriklerini üretecekler- Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde fonlarla hayata geçirilen ‘ Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim’ projesi kapsamında Elazığ'da 2 köyde 25 haneye elektrik üretecek güneş enerjisi kuruldu- Kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde köy sakinlerinin artık elektrik ücreti ödemekten kurtulacağı belirtildi ELAZIĞ

- Orman köylerinin elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden sağlamaları hedeflenen "Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim" projesi kapsamında Elazığ’da 2 köyde 25 haneye sistem kuruldu. Kurulan güneş enerjisi sistemiyle üretilen enerji sayesinde köy sakinlerinin artık elektrik faturası ödemekten büyük oranda kurtulacağı belirtildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’nin yürüttüğü ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu ile Orman Genel Müdürlüğü'nün de ortağı olduğu “‘ Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim’ projesi kapsamına ilk 4 tesis Afyon, Konya, Çorum ve Elazığ’da kurulmasına karar verildi.
Pilot il seçilen iller arasında yer alan Elazığ'da merkeze bağlı Bağlarca ile Sarıgül köylerinde elektrik üretecek olan ilk güneş enerjisi tesisleri kuruldu. İki köyde toplamda 25 hanede uygulanmaya başlanan projede çalışmalar bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda üretime geçmesi planlanan proje kapsamında köy sakinlerinin büyük oranda elektrik faturası ödemekten kurtulacağı ve kara geçeceği aktarıldı. Çok önemli bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çeken Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, orman köylerinin kalkındırılması amaçlı enerji üretim ve dağıtımının tamamen ücretsiz olacağını belirtti.
"Ücret ödemeden elektrik enerjisini üretmiş ve kara geçmiş olacaklar" Orman köylerini kalkındırma amaçlı yapılan proje kapsamında pilot il Elazığ'da iki köyde projenin sonuna geldiklerini aktaran Bölge Müdürü Çetiner," Buradaki amaç özellikle orman köylülerimizin tüketmiş oldukları elektriği çatıların üzerinde kuracağımız panellerle güneşten faydalanarak elektrik üretimini gerçekleştirmek. Artık ücret ödemeden elektrik enerjisini üretmiş ve kara geçmiş durumda olacaklar. Bu proje tamamen Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ile Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle yapılmaktadır.Köylülerimiz, genel müdürlüğümüzün bu tür faaliyetlerinin 2023 yılına kadar devam edeceği bu demonstrasyon amaçlı, çalışmalarımızı görecekler. Önümüzdeki yıllarda artık bunun yaygınlaşacağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle enerji açığımız azalmış olacak. Bağlarca ve Sarıgül köylerinde toplamda 25 hanenin elektrik enerjisini bu projeye göre planladık ve bu çalışmanın sonuna geldik” dedi.
“Hayal olarak gördüğümüz şeyleri şimdi gerçekte görüyoruz" Köylerindeki projenin hayata geçirilmesinin önemine değinen Bağlarca Köyü Muhtarı Mahmut Ergün, “ Öncelikle emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Köyümüze hiç yapılmamış, olmayacak bir şeyi yaptılar. Biz, hayal olarak gördüğümüz şeyleri şimdi gerçekte görüyoruz. Enerjimiz de ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.
Sarıgül Köyü Muhtarı Ahmet Aydın ise “Çok büyük bir proje, bunun için ilk başta cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bunların hepsi büyük bir hizmettir. Köyün elektriği ücretsiz olacak”ifadelerini kullandı. (RY-HİV-
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