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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu İzle

Keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu İzle

-Kadınların keçi boynuzunu elleriyle kırma işlemleri

Sekili Keçi Keçiboynuzu 

--Kırılan keçi boynuzlarının kazanlarda ıslatılması, şıra haline gelmesi
--Keçi boynuzu pekmezinin kaynatılması
--Fatma Büyükarslan'ın pekmez yapımını anlatması

( ANTALYA ) -- Keçiboynuzunu çekiçle döverek ezip saatlerce kazanlarda kaynatıyorlar- Kilogramını 30 TL'den sattıkları pekmezi hazır bekleyen müşterilere gönderiyorlar- Ağustos ayında topladıkları keçiboynuzlarını Aralık ayında bir araya gelip pekmez yapıyorlar ANTALYA

- Antalya'nın Akseki İlçesinde yaşayan kadınlar keçiboynuzu pekmezi yapıp satarak evine ekonomik katkı sağlıyor. Mahalle halkı imece usulüyle bir araya gelip Ağustos ayı boyunca topladıkları keçiboynuzundan Aralık ayında pekmez üretimine başladı.
Köylü kadınlar ortalama 80-100 kilogram arasında ürettiği keçiboynuzu pekmezinin kilogramını 30 liradan satışa sunuyor. Ağustos ayında toplanan keçiboynuzununun pekmez yapılması için Aralık ayına kadar bekletilmesinin sebebi ise soğuk havanın verdiği kalite. Ağustos ayının 15'inden sonra keçi boynuzunu topladıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Kasım-Aralık ayında ise pekmez yapmaya başlıyoruz. Topladığımız zaman hemen pekmez yapılmaz. Çünkü sıcaklarda pekmez ekşi olur. Ekşi olmaması için Kasım-Aralık ayını bekleriz. Havalar serinleyince yapıyoruz." Kazanlarda 7- 8 saat kaynatılıyor. Toplanan keçiboynuzundan yıra yarıya pekmez elde eden kadınlar kilogramını 30 TL'din sattıkları pekmez için Keçiboynuzunu ezdikten sonra suyun içinde üç gün bekletiyor. Şırasını keten çuvallarda süzüp kaynatıyorlar. Kaynayan şırayı kazanlarda bir saat durduktan sonra dinlenmeye alan kadınlar şırayı yeniden süzüp süreyle 7-8 saat tekrar kaynatıp pekmez haline dönüştürüyor. Aksekili kadınlar ortalama 50-60 kilo keçi boynuzundan 20 kilo pekmez çıkartıyor. Komşularla yardımlaşarak yapılıyor. Komşularla birlikte 3-4 aile bir araya gelip yardımlaşarak pekmez yaptıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Komşularımıza sırayla bir araya gelerek keçi boynuzlarını elde çekiçle döverek eziyoruz. Keçi boynuzunu makinalarda çekmiyoruz. Makinede çekilen pekmez iyi olmaz. Çünkü ince çekiliyor. Biz bunları döverek yapıyoruz. Çünkü elde kırılan keçi boynuzunun pekmezine paha biçilmez. Çok lezzetli oluyor. Hepimizin hazır müşterileri var, pekmezin yapılacağı tarihleri bekliyorlar" dedi
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