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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazdağları'nın kuzugöbeği mantarı gramla satılıyor - BALIKESİR

Kazdağları'nın kuzugöbeği mantarı gramla satılıyor - BALIKESİR

- Kuzu göbeği mantar detayları - Pazardan detaylar - Satıcı ve alıcılarla röportajlarKazdağları'nın kuzugöbeği mantarı gramla satılıyor - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde kurulan pazarlarda 150 - 200 gramlık poşetlerle satılan kuzugöbeği mantarı kilosu 80 - 100 lira arasında alıcı buluyorBALIKESİR (AA) - Kazdağları'ndan toplanan kuzugöbeği mantarı, Balıkesir 'in Edremit ilçesinde kurulan pazarlarda kilosu 80 - 100 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.İçerdiği vitamin ve minerallerle besleyici değeri yüksek olan, az çıktığı ve çok ilgi gördüğü için yüksek fiyattan satılan kuzugöbeği mantarında mart ayının sonlarına doğru açılan sezon sürüyor.Anadolu'nun birçok yerinde şifa kaynağı olarak tüketilen kuzugöbeği mantarı, Kazdağları'nda birçok köylünün önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.Hava koşullarının uygun gitmesi dolayısıyla bu yıl biraz fazla yetişen bu mantar türünü Kazdağları ormanlarından toplayan köylüler, Edremit'te kurulan pazarlarda kilosunu 80 ila 100 lira arasında değişen fiyattan satıyor.Mantarlar, pazarlarda 150 - 200 gramlık poşetler halinde satışa sunuluyor. 200 gramlık poşetler 16 - 20 lira arasında alıcı buluyor.Eşinin topladığı kuzugöbeği mantarını pazarda satan Fatma Kobak, "Bu mantarları Kazdağları'ndan topluyoruz. Kuzu göbeği mantarı çok faydalıdır. Hem çok lezzetli hem de çok faydalı olduğu ve az bulunabildiği için fiyatı yüksek. Bu ayın sonuna kadar olur sonra pek bulunmaz." dedi.
Mehmet Ali Kural ise doğal olan bu mantar türünün ormanlık alanda bulunmasının zor olduğunu belirterek, "Kuzugöbeği mantarı kavrulup yumurtalı yapılırsa çok lezzetli olur. Şifasını zaten herkes biliyor. Şimdi tam zamanı. Bu mantarlar Avrupa'ya da gidiyor. Başka ülkelerde ilaç sanayinde de kullanılıyor bildiğim kadarıyla." diye konuştu.
Pazardan kuzugöbeği mantarı satın alan Hatice Sayın da "Şifalı olduğunu biliyorum. Yurt dışında ilaç da yapılıyormuş. Bizler burada çıktığı için şanslıyız." ifadesini kullandı.

Yumurta Bild Ormanlı 

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