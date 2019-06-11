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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kazdağları’nın etekleri çiçek açacak

Kazdağları’nın etekleri çiçek açacak

Sera detayları

Endemik Jeotermal Kaynaklar Tarım Tarım Bakanı Erimli 

-Heyetin inceleme detayları
-Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı röp

( BALIKESİR - ÖZEL)- Kazdağları’nın eteklerinde 750 dönüm arazide süs çiçeği yetiştirilecek BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde kurulan Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 750 dönüm alanda süs için çiçek ve fidan üretimi yapılacak. Proje ile bin 500 kişi istihdam edilecek, bölge ekonomisine yıllık yaklaşık 120 milyon lira katkı sağlanacak. Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuruluşu yapılan ve çalışmaları hızla devam eden Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. 750 dönüm arazide sus bitkileri, kesme çiçekçilik ve fidan üretimi gerçekleştirilecek. Kazdağları’nın eteklerinde Edremit Çıkrıkçı ovasında verimli topraklarda jeotermal enerji kullanımına müsait bölgede bir çok sera ve üretim merkezi kurulacak. Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası, Edremit Zeytin Borsası, Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üreticilerin ortaklığı ile hazırlana proje ile bölgede bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Deniz yolu, hava yolu ve kara yolları kavşak noktasında olan bölge İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ile iç pazara hitap ederken, hava yolu ve deniz yolu ile de yapılacak çalışmalar sonrasında dünya pazarlarına hitap edebilecek olan Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılına kadar yüzde yüz kapasiteye ulaşmış olacak. Yapılan çalışmalar kapsamında Edremit Çıkrıkçı ovasında süs bitkileri ve çiçek üretimi yapan modern bir serayı yönetim kurulu üyeleri ile gezen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yetkililerden bilgi aldı. Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bizlerde Edremit’ te tarıma dayalı ihtisas organize sanayi kurmuş bulunmaktayız. 24 Mayıs tarihinde sayın tarım bakanımızın imzası ile Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Biz bu Çıkrıkçı ovasındaki yaklaşık 750 dönüm arazi üzerinde seralarda burada gördüğünüz gibi kesme çiçek ve süs bitkisi üreteceğiz. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Edremit ilçemiz seracılık için çok uygun iklim şartlarına sahip bir ilçe. Aynı şekilde toprak yapısı çok uygun. Aynı zamanda bu kuracağımız 750 dönümlük arazi üzerinde jeotermal kaynaklarımız var. Seraların ısıtmasını jeotermal ısı ile yapacağız. Bildiğiniz gibi Edremit’ imizin en önemli değeri Kazdağları. Kazdağları’mızda endemik bitkilerimiz var. Bu seralarda bu endemik bitkileri çoğaltıp pazarlama imkanımız olacak. Kuracağımız Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ürettiği ürünlerin, kesme çiçek, süs bitkisinin hem havalimanı yoluyla, hem de kara ve deniz yoluyla hem ülkemizin iç pazarına hem de dünyanı bir çok yerine ulaştırma imkanımız olacak. Bu kuracağımız Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bin 500’ye yakın insan istihdam edilmiş olacak. Şu an bir örnek işletmeye geldik. Bu bölgede bu şekilde çalışan işletmelerimiz var. Bu konuda bir tecrübe var. Bu tecrübeyi de o yeni kuracağımız seralarda kullanmış olacağız. İlçemizin ekonomisine yıllar 120 milyon liraya yakın bir katkı sağlayacağız” dedi.
(EME-MŞ)
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