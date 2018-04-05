Kayısı ağaçlarını don vurdu

-Don vuran ağaçların incelenmesi

-Bahçeden detay görüntüler



( KAHRAMANMARAŞ )- Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, sıcaklıkların son 3 gecedir sıfırın altında düşmesi nedeniyle ilçede erken çiçek açan kayısıların yüzde 70’ini don vurduğunu, ekonomik kaybın 100 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, sıcaklıkların son 3 gecedir sıfırın altında düşmesi nedeniyle ilçede erken çiçek açan kayısıların yüzde 70’ini don vurduğunu söyledi.



Don olayının ardından bahçelerde inceleme yapan Başkan Bulut, kayısının en nazik döneminde olduğunu belirterek, ekonomik kaybın 100 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydetti.

Elbistan yöresinde son 3 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle diken üstünde olan kayısı üreticisinin korktuğu başına geldi. Özellikle kayısının erken çiçek açtığı düşük rakımlı bölgelerde sıcaklığın gece -3 dereceye düşmesi ağaçları adeta yakıp geçti. Sabah saatlerinde bahçelerini kontrol eden üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğradı. Don olayının yaşandığı günün ardından bölgedeki kayısı bahçelerinde ziraat mühendisleri ile incelemelerde bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, karşılaştıkları manzaranın hiç de iç açıcı olmadığını söyledi.



Evcihüyük ve Gökçek mahallelerindeki bahçeleri gezen Başkan Bulut, incelemeler sonrasında yaptığı değerlendirmede kara bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Don olayının bölgenin ova kısmında kalan ağaçları çiçeklenme döneminde yakaladığını anlatan Başkan Bulut, “Şu anda Evcihüyük Mahallesi’ndeki bahçeleri inceliyoruz. Güzel de bakımlı bir bahçe fakat Nisan ayının 2’yi 3’üne, 3’ü 4’üne ve 4’ü de 5’ine bağlayan gecelerde sıcaklıklar sıfırın altında 2-3’e düştü. Kayısılar da tam çiçekten çıkmış durumda. Bu düşük sıcaklıklar, çiçekten çıkan kayısıyı götürür. Temennimiz inşallah çiftçilerimiz sigorta yapmıştır. TARSİM, zararlarının bir kısmını karşılar. Üzücü bir olay. Biz bunu birkaç senedir yaşıyoruz. Elbistan’da bir milyon 200 bin kök kayısı ağacı var. Gerçekten kayısıda 100-150 milyon liralık bir servetten bahsediyoruz. Eğer kayısımız olsaydı şuan ki fiyatları baz aldığımızda bu rakamlar ortaya çıkıyor. Bu da milli bir servet. Çiftçimizin kendi emeği gidiyor, geliri ve bakımı gidiyor. Bu olayın dönüşü de yok. Diğer mahsuller gibi değil. Bölgemizdeki pancarlarda da sıkıntı olduğunu düşünüyorum ama pancarın geri dönüşü var. Yeniden ekilebilir. Kayısıda ise böyle bir şey yok. Bir bahçeyi çiçekken don vurduğu zaman bir senelik ümitleri gitti. Gelecek seneye kadar beklememiz lazım” dedi.

Hasar oranının tam olarak belli olmamasına rağmen yüzde 60-70 oranında bir kayıpla karşı karşıya olduklarını belirten Bulut, “Kayısının en nazik zamanı olduğu için tamamen yakmış durumda şuanda. Şuanda yüzde 60-70 oranında hasar var. Sultan Korusu bölgemizde daha çiçek açmayan yerler var. Biz, şehir merkezine 20 kilometre olan yerlere bakıyoruz şimdilik. Oralara daha bakmadık. Sevdilli tarafındaki kayısı da çiçek durumunda. Daha bitmedi. Bizim hesaplarımıza göre daha Mart ayını yaşıyoruz. Nisan ayında neler geleceğini bilemeyiz. Allah, çiftçimizi başka kazadan ve belalardan saklasın. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Bu sene de böyle gitti” ifadelerini kullandı.

