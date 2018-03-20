Kaybolmaya yüz tutan 'Zavot sığırı' devlet desteğiyle korunuyor - ARDAHAN
Kaybolmaya yüz tutan "Zavot sığırı" devlet desteğiyle korunuyor - ARDAHAN - Zavot sığırı besi çiftliği - Gıda Tarım ve Hayvancılık Ardahan İl Müdür Vekili Turgay Şişman'ın konuşmasıKaybolmaya yüz tutan "Zavot sığırı" devlet desteğiyle korunuyor - Beyaz rengi ve soğuk iklime dayanaklılığı nedeniyle öne çıkan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle korunan "Zavot sığırları" Ardahan 'daki işletmelerde besleniyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Şişman: - "Kaybolmaya yüz tutan Zavot ırkını bölgede yaşatmaya çalışıyoruz. Bu ırkın yetiştirilmesi ve beslenmesinin sürdürülebilir olması için bazı çalışmalar yapıyoruz"ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türkiye'de kaybolmaya yüz tutan ve saf ırk olarak sadece Ardahan 'da yetiştirilen "Zavot sığırı", Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle korunuyor.Özellik itibarıyla diğer büyükbaş hayvanlardan çok farklı olmayan ancak beyaz rengi, rakımı yüksek yerde yaşayabilmesi, soğuk iklime dayanıklılığı ve yöreselliği nedeniyle öne çıkan Zavot sığırı, Türkiye'de saf ırk olarak sadece Ardahan 'da yetiştiriliyor.Kentin merkeze bağlı Alagöz köyündeki 12 işletmede yetiştirilen Zavot sığırları, popülasyonunun azlığı nedeniyle Türkiye'de kaybolmaya yüz tutmuş büyükbaş hayvan ırkları arasında yer alıyor.Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle korunmaya çalışılan Zavot sığırlarının sayısı, 4 yıl önce başlatılan "Gen kaynakları koruma projesi" sayesinde 84'ten 177'ye yükseltildi.Yöresel ırk olması nedeniyle kaybolmaması amacıyla koruma altına alınan Zavot sığırının, Bakanlığın söz konusu projesiyle üreticiye destekler verilerek sayısının çoğaltılıp üretiminin yaygınlaştırılması ve böylece neslinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zavot ırkının Kafkaslardan bölgeye göç eden insanlarca Kuzey Doğu Anadolu'ya getirildiğini söyledi.
Bu ırkın Türkiye'de sadece Ardahan 'ın Alagöz köyünde yetiştirildiğini vurgulayan Şişman, şunları kaydetti:"Zavot sığırı, geçmişte bu bölgeye gelen insanlarca getirilen ve zamanla kaybolmaya yüz tutmuş ırktır. Şu an elimizde sadece 177 adet Zavot sığırı kaldı. Et verimi açısından çok önde olan ırk olmadığı için üretici Zavot'u tercih etmiyor. Üretici özellikle etçil ırkları daha çok tercih ediyor. Desteklerle, projelerle Zavot'u korumaya çalışacağız, böyle bir hayvanın yok olmasını istemeyiz."Şişman, vücut yapısı montofon ırkına benzeyen Zavot'un, rengi ve soğuk iklime dayanıklılığı ile bilinen ırk olduğunu dile getirdi.Zavot'un korunması gerektiğine dikkati çeken Şişman, "Kaybolmaya yüz tutan Zavot ırkını bölgede yaşatmaya çalışıyoruz. Bu ırkın yetiştirilmesi ve beslenmesinin sürdürülebilir olması için bazı çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla bunu besleyen çitçiye farklı bir destek veriyoruz, üreticimize yönelik birçok desteğimiz var ancak Zavot ırkına biraz daha farklı bir destek sağlanıyor. Örneğin son olarak bir hayvan başına 550 lira para desteği verildi. " dedi. Turgay Şişman, tüm çalışmalara rağmen üretici tarafından çok tercih edilmeyen Zavot ırkında melezleşme oluştuğunu gördüklerini söyledi.
Şişman, bu yıl 12 üreticinin baktığı toplam 177 Zavot'a 97 bin 350 lira para desteği verildiğini bildirdi.