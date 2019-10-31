Kars Kazı otellerin mutfaklarında yerini alacak

-Kazlardan detaylar

-Otel Genel Müdürü Mehmet Duman'ın konuşması

-Kazalarını sudan çıkaran kadından detay görüntüler



( KARS -ÖZEL)- Karslı otelciler misafirlerini kaz yemeğiyle ağırlayacak KARS



- Türkiye'de kaz etinden yapılan geleneksel yemekleriyle ünlü Kars'ta, 2019-2020 kış sezonunda turistik otellerin mutfağını yaz boyunca özenle beslenen kaz yemekleri süsleyecek.Yaz boyunca yetiştirilen kazlar Kars’ta kesime hazır, karın yağmasını bekleyen besiciler kestikleri kazları, kuruttuktan sonra satışa sunacak. Yetiştiricilerin aile bütçesine de katkı sağlayan kaz, bu yıl kentte bulunan turistik otellerin de yoğunlukla sofrasında yerini alacak.Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde lider konumda bulunan Kars'ta, Karslıların tabiriyle "göğsü kara değip, kar yedikten sonra yağlanarak ayrı bir lezzet kazandığına" inanılan kaz eti, başta kış tatilinde kente gelecek yerli ve yabancı turistler olmak üzere bu geleneksel lezzetin tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi.“Kaz otellerin mutfağında yerini alacak”Kars’ta bir otelin Genel Müdürlüğünü yapan, Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Bildiğiniz gibi Kars, aynı zamanda gastronomi bağlamında çok önemli bir yere sahip, kış sezonu yaklaşmakta ve kış sezonuyla birlikte misafirlerimize, Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlere sunmuş olduğumuz ve aynı zamanda yöre halkının sofrasında eksik etmediği kaz, gerçekten bu çok önemli bir yere sahip. Kaz özellikle kış aylarında kesilir ve kazın kışı görmesi gerekir” dedi.

“Kaz lezzetini ayazdan, rüzgardan ve kardan alır”Kazın lezzetini Kars’ın ayazından aldığını ifade eden Kültür Turizm Bilim Uzmanı Duman, “Şuanda havaların soğumasıyla birlikte sıcaklığın eksiye düşmesiyle birlikte, kaz kesimi başlamış vaziyette, kaz kesimi başladıktan sonra kazlar kesilir. Daha sonrasında akabinde tuzlanır. Tuzlandıktan sonra ayazda, yani Kars’ın ayazında, zaten bildiğiniz gibi Kars aynı zamanda kendi ifadesiyle birlikte, akaostik bir şekilde, “Kar, ayaz, rüzgar soğuğu Kars şehri” ismiyle birleştirilmektedir. Kazlarda ayazı, rüzgarı yedikçe asıl tadını, kazın o lezzetini ve o ihtişamını tamamen Kars’ın ayazı ve soğuğuyla harmanlaşarak göstermektedir. Bu şekilde bizde Kaz yemeğini ve aynı zamanda tandırda kaz çekmesini misafirlerimize sunmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Bahar aylarında yumurtadan çıktıktan sonra ekim ayına kadar meralarda beslenen, sonrasında ise sadece arpa verilerek besiye çekilen kazlar, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi yöresel lezzetler için kesilerek, tandırda temizlendikten sonra tuzlanarak kurutuluyor.“Kazlar bu kış sofralara pahalı gelecek”Öte yandan geçen yıl 100 ile 150 lira arasında satışı yapılan kazlar, bu yıl 200 ile 250 lira arasında satılacak. Bazı besiciler ise kestikleri kazın bir kısmını kendilerine saklayacak, bir kısmını da Kars dışında bulunan yakınlarına gönderecek.



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