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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz'de 'Zargana' balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadeniz'de 'Zargana' balıkçıların yüzünü güldürdü

Balık avı havadan detay

Akalan Gana Alamut Balık Türü 

-Balık tezgahı detay
-Zargana Balığı detay
-Balıkçı Olcay Karabulut Detay
-Detay

( SİNOP - ÖZEL) Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü SİNOP

- Karadeniz’de avlanmaya başlanan zargana balığı, hamsi ve palamuttan sonra en çok rağbet gören balık oldu. Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta, balıkçı tezgahlarına gelmeye başlayan zargana, balıkçıların yüzünü güldürdü. Sinoplu balıkçı Olcay Karaduman, erken başlayan hamsi sezonuna doyan Karadenizlilerin, yeni avlanmaya başlayan bol fosfor içeren zargana balığına yöneldiğini ifade etti.
Karaduman, “Zargana çok meşhur bir balıktır. Bu aylarda çıkmaya başlar. Genelde az yakalanır fakat herkesin yılda en az 2 defa yemesi lazım. Gözlere çok faydalı bir balık türüdür. En çok fosfor içeren balıklardan biridir, sağlıklıdır” dedi.
Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında zargananın kilogramının 20 TL’den satıldığını belirten Karaduman, “Geldiği zaman 300-400 kilo arasında geliyor, hemen bitiyor. Kalan balığı da İstanbul, Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Hem ızgara hem de tavada yenebilir ama buğlaması daha güzel olur. Izgarada da fazla pişmeden sulu şekilde yenmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.

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