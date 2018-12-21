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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karadeniz’de yerli hamsinin fiyatı yükseliyor

Karadeniz’de yerli hamsinin fiyatı yükseliyor

Hamsiden ve fiyatından detay

Fiyat Artışı Allah 

-Tezgahlardaki hamsilerden detay
-Balıkçının hamsileri temizlemesi
-Tezgahlardaki diğer balıklardan detay
-Balıkçının bağırması ve balıkları tezgaha dizmesi
-Balıkçı Aziz Ceylan ile röp.
-Detay

( ORDU )- Ordu'da 10 TL’ye satılan hamsinin fiyatı iki katına çıktı- Balıkçılar, hamsinin Karadeniz’de azaldığını, bazı kayıkların Gürcistan’da avlanmak için hazırlık yaptığını söyledi ORDU

- Karadenizli balıkçılar, olumsuz geçen hava şartları ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatının 20 TL’ye kadar yükseldiğini söyledi.

İlk başlarda tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini alan ve Zonguldak taraflarında avlanmaya başlanan Karadeniz hamsisi de tezgahları süslüyor. Bir süre 10 TL’ye satılan hamsinin fiyatı, yüzde 100 artarak 20 TL’ye kadar yükseldi. Balıkçılar, olumsuz hava şartları ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatların daha da artarak, 20 TL’ye kadar çıktığını belirtti.
Bölgede avlanan hamsinin yeterli olmaması ve Gürcistan tarafına kaçmasından dolayı ilerleyen günlerde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çeken balıkçılar, Gürcistan tarafındaki avlanma için bazı kayıkların hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı. “Balıkçılar Gürcistan’da avlanmak için hazırlık yapıyor” Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, hamsinin azalmaya başladığını ancak en çok talebin yine hamsiye olduğunu vurguladı. Bazı kayıkların, Gürcistan’da avlanmak için hazırlık yaptığını ve şu an 20 TL’ye kadar satılan hamside, ilerleyen günlerde fiyat artışı olabileceğine dikkat çeken Ceylan, "Hamsinin en aşağısı 7, en fazla 10 TL’ye kadar satılıyordu. Ama şimdi olumsuz hava şartlarından dolayı hamsi dün 15 TL’ye satılıyordu, Bugün de 20 liraya satılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da uygun olmasını düşünüyoruz. Ama hamsi hep azalırsa fiyatlarda daha da artış yaşanır. Teknelerimiz hamsi avlamak için çabalıyor. Şu anda çoğu kayık Gürcistan hamsisi için hazırlık yapıyor. Çünkü hamsinin Gürcistan tarafına kaçma riski var. Bugün yarın bu hamsi Gürcistan’dan gelecek ve fiyatı daha da yükselişe geçebilir. Vatandaşlarımız fiyata itiraz etmesin, bol bol balık tüketsinler” dedi.
Ceylan, balığa olan talebin oldukça iyi olduğunun altını çizerek, mezgit balığının 15, istavritin 10, barbunun 15-20, sarganın 15-20, levreğin 20 ve somon balığının da 20 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi. (SK
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