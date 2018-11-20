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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kar altında kalan şeker pancarı çürümeye terk edildi...Şeker pancarı üreticisi yetkililerden yardım ve destek bekliyor

Kar altında kalan şeker pancarı çürümeye terk edildi...Şeker pancarı üreticisi yetkililerden yardım ve destek bekliyor

Şeker pancarlarından detay

Fabrika Oğlan Yağan Hayvancılık Hayvan 

-Çiftçinin şeker pancarı ile görüntüsü
-Çiftçilerden detaylar
-Röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Göksun’da şeker pancarı üreticileri yağan kar nedeniyle mağdur olduklarını hasadın ellerinde kaldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yağan kar Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde etkili oldu. Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde şeker pancarı üreticilerinin hasat ettiği şeker pancarı kar altında kaldı. Göksun ilçesinde üreticiler, yağan kar nedeniyle şeker pancarının ellerinde kaldığını ve mağdur olduklarını söyledi.

Şeker pancarının yaklaşık 3 gündür kar altında kaldığını söyleyen çiftçiler, yetkililerden yardım ve destek bekliyor. Üreticilerden Selahattin Sarıoğlan, “Şeker pancarlarımız karın altında kaldı. Şeker fabrikasının özelleşmesinden dolayı pancarlarımızı gönderemiyoruz. Fabrika canı istediği pancarı alıyor istemediğini almıyor. Alınan pancar nakliye ile kamyonlara yükleniyor ve yüzde 40 fire kesiyorlar. Çiftçi bunu 1 yıl emek edip üretti ve bunun işçisi, mazotu ve birçok gideri var. Ben hayvancılık yapıyorum ve 100 tane küçükbaş hayvanım vardı 50 tanesini satıp harcadım. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

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