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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı Haberi

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı Haberi

BACA FİLTRESİ YENİLENMEYEN TERMİK SANTRALİN ÖNÜNDE TOPLANAN İŞÇİLER

Market Misyon Bild Hükümet 

-ÜCRETLİ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİLERİN KAPIDA BEKLEMELERİ
-TERMİK SANTRAL DIŞINDAN AYRINTILAR
-TERMİK SANTRALİ EN ESKİ İŞÇİLERİNDEN HAKKI SARIOĞLU İLE RÖPORTAJ
-İŞÇİLERİN KENDİ HAZIRLAMIŞ OLDUKLARI KISA KLİP

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 1 Ocak günü kapatılan Tunçbilek Terkim Sanrali'nde 500 işçinin ücretli izne çıkartıldığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatılan Tunçbilek Termik Santrali önünde toplanan işçiler, hükümet yetkililerine seslenerek ekmek kapılarının yeniden açılmasını istedi. Termik santralin 27 yıllık işçisi Hakkı Sarıoğlu, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, baca gazı emisyon değerleri nedeniyle kapatılmış olması nedeniyledir. Hükümetimizden ricamız buranın tekrar gerekli emisyon değerlerine çekilerek hiç yoktan sırayla tek tek çalıştırılarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz. Sonuçta buradaki bütün arkadaşlar da çevreye duyarlı ve burada kapıdaki simitçisinden, çarşıdaki marketine kadar bu ekonomik dişlinin birer parçası. Bu dişlilerin kırılmadan dağılmadan ülke ekonomisine katkısının devam etmesini istiyoruz. Burada 600'e yakın çalışan var ve 500'ü ücretli izne çıktı. Fakat eve gittiğimizde çoluk çocuğumuza bu durumu anlatmakta zorluk çekiyoruz" dedi.
Santralde çalışan 600 işçiden 500'ünün 7 Şubat 2020 tarihine kadar ücretli izne çıkartıldığı belirtildi.
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