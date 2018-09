Kamunun tek Sakız Koyunu çiftliğinde işler yolunda gidiyor İzle

-Çiftlikteki hayvanlar

( AYDIN -ÖZEL)- Aydın Büyükşehir Belediyesinin 1,5 yıl önce kurduğu Sakız koyunu üretim çiftliğinden şimdiye kadar 150 aileye hibe yapıldı- Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü Dr. Veteriner Hekim Gökçe Yıldırım: “Gelecek dönemlerde Aydın’ın 17 ilçesindeki ailelere ulaşacak şekilde yılda 500-600 aileye hibe yapmayı amaçlıyoruz”- Erzurum, Artvin veya Samsun gibi illerden arayıp Sakız koyunu almak istiyorlar. Biz hepsine, her ırkın kendi coğrafyasında verimli olabileceğini söylüyoruz”- Sakız koyunu çiftliği havadan böyle görüntülendi AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesinin, bölgede hayvancılığın geliştirilmesi ve kadınların üretim ağına dahil edilmesi için kurduğu Sakız koyunu üretim çiftliğinden bugüne kadar 150 aileye hibe yapıldı. Türkiye’de sayıları her geçen gün azalan Sakız koyunu popülasyonunun çoğaltılması için hazırlanan projede kısa sürede 150 baştan 600’lü sayılara ulaşıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesinin “Aile Tipi Koyunculuk” projesi kapsamında 1,5 yıl önce kurduğu Sakız koyunu üretim çiftliğinde işler yolunda gidiyor. Türkiye’de kamu sektörünün kurup işlettiği tek üretim sahası oma özelliği taşıyan çiftliğinde üretilerek 1 erkek ve 2 dişi olarak dağıtılan damızlıklardan alan yetiştiriciler memnun kaldı. Kadınlar öncelikli olmak üzere istenen kriterlere sahip yetiştiricilere kurayla dağıtılan Sakız koyunları, 4 yıl daha proje ekibi tarafından takip edilerek gittikçe azalan hayvan sayısına dur denilmek ve ailelerin de hayvancılık yaparak ek gelir elde etmeleri amaçlanıyor. Şimdiye kadar Koçarlı ilçesinde 150 aileye yapılan hibe desteklerinin, projenin ileri aşamalarında Aydın’ın 17 ilçesine ulaştırılması hedefleniyor. Sakız koyunu üretim çiftliğinin, bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesi ve tarımla ilgilenen aile sayısının artırılması amacıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında 1,5 yıl önce kurulduğunu anımsatan Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü Dr. Veteriner Hekim Gökçe Yıldırım, bölge için en uygun tür olan Sakız koyunu üzerine yaptıkları araştırmada Türkiye’deki popülasyonun hızla azaldığını gördüklerini söyledi.



Proje kapsamında kurulan çiftliğin ülke genelinde kamunun elindeki tek sakız koyunu üretim sahası olduğuna işaret eden Yıldırım, “150 baş damızlık hayvanla başladığımız çalışmalarda geçen 1,5 yılın sonunda 600’lü rakamlara ulaşmış durumdayız. Bu çiftlikte üretilen tüm kuzular, bölgedeki kadın öncelikli aile işletmelerine 2 dişi 1 erkek olarak hibe ediliyor ve daha sonra 4 yıl boyunca takip ediliyor. Öncelikle Koçarlı ilçemizdeki kadın üreticiler olmak üzere; SGK kaydı olmayan, üretimden çekilmiş ve mevcut hayvancılık işletmeleri yok ise bu kişileri tekrar üretim ağına dahil edilmelerine sağmak için kurayla hayvanlarını teslim ediyoruz. Şuana kadar 150 aileye destekleme yapıldı, Ekim ayı gibi 200 aileye daha destekleme yapılacak. Proje bu şekilde her yıl kendi ürettiği kuzularını dağıtarak bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor” dedi.

“Her ırk kendi bölgesinde verimli olur” Projedeki hedeflerinin her yıl en az 200 aileye koyun dağıtabilmek olduğuna işaret eden Yıldırım, “Proje bölgemizde tutar ve karşılık bulursa; 200 aileden 400 aileye arttırabiliriz. Gelecek dönemlerde Aydın’ın 17 ilçesindeki ailelere ulaşacak şekilde yılda 500-600 aileye hibe yapmayı amaçlıyoruz. Burası duyulmaya başladıktan sonra ülkemizin farklı yerlerinden bizi arayarak Sakız koyunu almak isteyenler oluyor. Ancak bu bir hibe destek projesi olduğu için bizim burada hiçbir şekilde taşışımız mevcut değil. Erzurum, Artvin veya Samsun gibi illerden arayıp Sakız koyunu almak istiyorlar. Biz hepsine, her ırkın kendi coğrafyasında verimli olabileceğini söylüyoruz. Karadeniz’de yaşayan insanlar o bölgenin koyununu üretmelidir, Artvin’deki veya İç Anadolu’daki insanlar da o bölgenin ırkına yönelmelidir. Sakız koyunu Kıyı Ege bölgesindeki aile işletmeleri için yani el besisi dediğimiz 5- 10 başlık işletmeler için değerlidir. Lütfen vatandaşlarımız farklı illerde Sakız koyunu üzerinden üretim yapmayı denemesinler” şeklinde konuştu.

Koyunların 24 saati takip ediliyor Sakız koyunu üretim çiftliğinde 1 sorumlu veteriner hekim, 2 veteriner teknisyeni ve 4 bakıcıyla çalışmaların yürütüldüğünü beyan eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Çiftlikte 24 saat boyunca tüm bakım ve besleme çalışmaları sürekli izleniyor. Koyunlar sabah erken saatlerde 168 dönümlük çiftlik içerisinde dolaşmaya çıkarılıyor. Akşama kadar bölgeye uyum sağlamaları için merada kalırlar. Akşam ağıla dönen hayvanlar için tüm ihtiyaçları hazır edilmiş oluyor. Hayvanların bakımında kullandığımız tüm besin maddeleri de bölgemizdeki yerel kooperatiflerden temin ediliyor”