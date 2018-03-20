Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu Genel Direktörü Dr. Al Wohaib - İSTANBUL
- Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu Genel Direktörü Dr. Al Wohaib'in konuşması - Salondan detaylarKörlükle Mücadele Koordinasyon Toplantısı - Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu Genel Direktörü Dr. Al Wohaib: - "Sadece Afrika'da yaklaşık 33 milyon insan görme engelinden muzdarip ki bu vakaların yaklaşık yüzde 75'i, özellikle de katarakt ile ilgili olanları, önlenebilir veya tedavi edilebilir nitelikte" - "Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon kişiye ameliyat yapmak"İSTANBUL (AA) - İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Genel Direktörü Dr. Waleed Al Wohaib, "Sadece Afrika'da yaklaşık 33 milyon insan görme engelinden muzdarip ki bu vakaların yaklaşık yüzde 75'i, özellikle de katarakt ile ilgili olanları, önlenebilir veya tedavi edilebilir nitelikte." dedi. İKB'nin 30 milyon dolarlık fon oluşturarak 12 Afrika ülkesinde 100 bin katarakt hastasına ışık olmayı hedeflediği "Önlenebilir Körlükle Mücadele" projesi kapsamında düzenlenen "Körlükle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" İstanbul 'da başladı. Toplantının açılışında konuşan ISFD Genel Direktörü Dr. Waleed Al Wohaib, ISFD'nin, İKB’nin yoksullukla mücadele için kaynak seferber etmekte kullandığı bir kolu olduğunu belirterek, fonun eğitim, altyapı, ekonominin güçlendirilmesi ve bugünkü toplantının konusu olan sağlık hizmetleri gibi aşırı yoksulluğun azaltılmasına hizmet eden tüm kalkınma alanlarında aktif olduğunu söyledi.
Al Wohaib, şunları kaydetti:"Sadece Afrika'da yaklaşık 33 milyon insan görme engelinden muzdarip ki bu vakaların yaklaşık yüzde 75'i, özellikle de katarakt ile ilgili olanları, önlenebilir veya tedavi edilebilir niteliktedir. 2008 yılında İslam Kalkınma Bankası, bu alanda aktif rol oynayan ortaklar ile iş birliği içerisinde bir ittifak tesis etmiştir. İttifak, güney - güney iş birliğini gerçeğe dönüştürme konusunda büyük bir başarıya imza atmıştır. Örnekler arasında taramalar yapılması, 244 bini aşkın insana gerekli göz tedavisinin yapılması, doktorların eğitilmesi ve tıbbi ekipman sağlanması gibi konuları içermektedir."Al Wohaib, bu ümit vadeden deneyimin ardından yeni bir ittifak oluşturma kararı alındığını, bu ittifakın kurulması için koordinasyon çalışmalarının bir yıl önce başladığını ifade ederek, "Fon, tahmini 30 milyon doların 5 milyon dolarlık kısmını programın toplam maliyeti olarak onaylamıştır." dedi. - "100 binin üzerinde katarakt ameliyatı gerçekleştirmek istiyoruz"Dr. Waleed Al Wohaib, Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı'nın ikinci fazının hedeflerine ilişkin bilgi verirken, 100 binin üzerinde katarakt ameliyatı gerçekleştirmek, 1 milyon çocuğa tıbbi gözlük tedarik etmek, 6 sağlık merkezi ve 3 eğitim merkezi kurarak 90 oftalmoloji uzmanının eğitilmesi veya eğitimlerinin yenilenmesi, ilgili ülkelerde yeni doktor ve hemşirelerin yetiştirilmesi için burs verilmesini sağlamak istediklerini anlattı.Hedeflerinin, gelecek 10 yıl içinde 1 milyon kişiye ameliyat yapmak olduğunu belirten Al Wohaib, söz konusu ittifakın tüm taraflar arasında kaynak, çaba ve uzmanlık ile alakalı olarak iletişim, koordinasyon ve iş birliği fırsatı sunacağını, katılım sayesinde körlükle mücadelede herkesin ortaya koyduğu çabanın daha görünür olma fırsatının artacağını kaydetti. Al Wohaib, "Ayrıca, katılımları sayesinde de ortaklar, yoksullukla mücadelenin diğer alanlarında İKB, ISFD ve körlükle mücadele ile ilgilenen diğer bağışçıların desteğini alma fırsatını yakalayacaktır. Bizimki gibi iddialı hedeflere ulaşabilmek herkesin desteği ile ancak mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.Bu arada, İKB, bir süre önce yaptığı açıklamada, üye ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan ISFD'nin, İKB üyesi ülkeler olan Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Komorlar, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Nijer ve Togo'da Önlenebilir Körlükle Mücadele'nin ikinci aşaması çerçevesinde 2022'ye kadar çalışmalar yapacağını duyurmuştu.