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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kalkınma Bankasına 400 milyon dolar kredi - ANKARA

Kalkınma Bankasına 400 milyon dolar kredi - ANKARA

- Kalkınma Bankasına 400 milyon dolar kredi - Kalkınma Bankası ile ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler arasında imzalanan kredi anlaşması - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in heyet üyeleri ile tokalaşması - Kredi anlaşması imzalanmasıKalkınma Bankasına 400 milyon dolar kredi - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in himayesinde, Türkiye Kalkınma Bankası ile ICBC Turkey arasında 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandıANKARA (AA) - Türkiye Kalkınma Bankası ile ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) Turkey arasında 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in himayesinde, Hazine Müsteşarlığında imza töreni düzenlendi.
Türkiye Kalkınma Bankasının kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla Hazine garantisi olmaksızın, ICBC Turkey'den 400 milyon dolar kredi temin etmesine yönelik anlaşmaya, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Buçukoğlu ile ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang imza attı.Söz konusu kredi, Türkiye Kalkınma Bankasının kurumsal finansman faaliyetlerinde kullanılacak.

İmza Töreni Lyon Dolar 

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