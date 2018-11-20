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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta şeker pancarı alımı başladı

Kahramanmaraş'ta şeker pancarı alımı başladı

- İş makineleriyle şeker pancarlarının tırlara yüklenmesi - Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt'un açıklaması - Hurman Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmet Özdemir'in açıklaması - Hurman Mahallesi Muhtarı Hikmet Hurmanlı'nın açıklaması - Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt: - "Pancar fabrikamızda belirli bir program çerçevesinde haftalık olarak randevu sistemiyle alımlara devam edilmektedir"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle aksayan şeker pancarı alımı başladı.
Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede şeker pancarı hasadının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi.

Kurt, ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde sökümün tamamlandığını ancak kar yağışı nedeniyle daha önce fabrikaya götürülemeyen şeker pancarlarının sevkinin yapıldığını ifade etti.
Pancar alımlarının normal bir şekilde devam ettiğini belirten Kurt, "Çiftçilerimizde iklimsel olarak erken yağan kar nedeniyle bir panik yaşadılar. Çiftçilerimiz mağdur olduğunu belirtiyor. Pancar fabrikamızda belirli bir program çerçevesinde haftalık olarak randevu sistemiyle alımlara devam edilmektedir. Şu ana kadar ilçemizdeki pancarın yaklaşık yüzde 70'lik kısmının alındığı bilgisine ulaştık. "diye konuştu.
Hurman Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmet Özdemir, yoğun kar yağışı nedeniyle aksaklılar yaşandığını, yetkililerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek "Pancarımız kar altında kalmıştı, korkmuştum ama bir sorun olmadı. Devletimiz, hükümetimiz yanımızda oldu, bize sahip çıktı." ifadesini kullandı.Hurman Mahallesi Muhtarı Hikmet Hurmanlı da kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ancak devletin desteğiyle tarladaki şeker pancarlarının fabrikaya götürüldüğünü kaydetti.

Fabrika Akalan Muhabir Hükümet Kar Yağışı 

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