Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ın cips tarhanası İzle

Kahramanmaraş’ın cips tarhanası İzle

Tarhana aşının hazırlanışı

Dövme Katkı Maddesi Etiler 

-Tarhananın çığlarda güneşlenmesi
-Çığlardan tarhana çıkarılması
-Çalışanlar ve cips tarhanalar
-Harun Reşit Özpınar röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Meşhur Kahramanmaraş tarhanası, çerezlik olarak cips inceliğinde de üretiliyor- Kahramanmaraş’ta yaz aylarında yapılan tarhana, sadece çorba olarak değil cips olarak da tüketiliyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın meşhur tarhanası, çerezlik olarak cips inceliğinde de üretiliyor. Kahramanmaraş’ta yaz aylarında üretilen tarhana, sadece çorba olarak değil cips olarak da tüketiliyor. Çocukların ve sert gıdaları tüketemeyenler için cips inceliğinde üretilen tarhana büyük ilgi görüyor. Maraş cipsi olarak da bilinen tarhana, aroma ve katkı maddesi kullanılmadan, yoğurt, dövme, su ve baharatlardan üretilerek, tamamen doğal bir yiyecek oluyor. Kahramanmaraş’ta 2 yıldır tarhana üretimi yapan Harun Reşit Özpınar, ürünlerini Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor. Son dönemlerde cips tarhanan üretiminin de arttığını söyleyen Özpınar, bunun için 2 yılda yaklaşık 100 ton dövme işlendiğini söyledi.

Özpınar, cips tarhananın revaçta olduğunu vurgulayarak, “Cips tarhana normal tarhananın biraz daha ince serim ile oluşuyor. Normal tarhanayı bilmeyen ve yiyemeyenler için daha çabuk alışmasını sağlıyor” diye konuştu.
Cips tarhanayı Kanada başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ettiklerinin altını çizen Özpınar, “Ürünümüzü daha çok kent içinde tanıtmayı hedefliyoruz. Üreticiler olarak tarhananın dondurma ve biberimiz gibi tanıtılması için çalışıyoruz. Ürettiğimiz tarhanayı hem firik, hem cips, hem de çorbalık olarak üretiyoruz. Bademli, fındıklı, fıstıklı, kaymaklı, bol çeşnili ve biberli olarak çeşit çeşit tarhana üretiyoruz” ifadelerini kullandı. Yavuz Sultan Selim Mısır’a sefere giderken uzun müddet soğuğa ve sıcağa dayanacak bir yiyecek hazırlanmasını istediğinde yapılan Maraş tarhanası, soğukta donmayan, sıcakta kokmayan taşıması kolay, besleyici bir yiyecek olarak, ordunun en önemli besin maddesiydi.
İlgili Foto Galeriler
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Le Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle AçıldıLe Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle Açıldı
Hülya Avşar: Ölümü ÖlümümdürHülya Avşar: Ölümü Ölümümdür
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı