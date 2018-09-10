Kahramanmaraş’ın cips tarhanası İzle

-Tarhananın çığlarda güneşlenmesi

-Çığlardan tarhana çıkarılması

-Çalışanlar ve cips tarhanalar

-Harun Reşit Özpınar röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Meşhur Kahramanmaraş tarhanası, çerezlik olarak cips inceliğinde de üretiliyor- Kahramanmaraş’ta yaz aylarında yapılan tarhana, sadece çorba olarak değil cips olarak da tüketiliyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın meşhur tarhanası, çerezlik olarak cips inceliğinde de üretiliyor. Kahramanmaraş’ta yaz aylarında üretilen tarhana, sadece çorba olarak değil cips olarak da tüketiliyor. Çocukların ve sert gıdaları tüketemeyenler için cips inceliğinde üretilen tarhana büyük ilgi görüyor. Maraş cipsi olarak da bilinen tarhana, aroma ve katkı maddesi kullanılmadan, yoğurt, dövme, su ve baharatlardan üretilerek, tamamen doğal bir yiyecek oluyor. Kahramanmaraş’ta 2 yıldır tarhana üretimi yapan Harun Reşit Özpınar, ürünlerini Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor. Son dönemlerde cips tarhanan üretiminin de arttığını söyleyen Özpınar, bunun için 2 yılda yaklaşık 100 ton dövme işlendiğini söyledi.



Özpınar, cips tarhananın revaçta olduğunu vurgulayarak, “Cips tarhana normal tarhananın biraz daha ince serim ile oluşuyor. Normal tarhanayı bilmeyen ve yiyemeyenler için daha çabuk alışmasını sağlıyor” diye konuştu.

Cips tarhanayı Kanada başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ettiklerinin altını çizen Özpınar, “Ürünümüzü daha çok kent içinde tanıtmayı hedefliyoruz. Üreticiler olarak tarhananın dondurma ve biberimiz gibi tanıtılması için çalışıyoruz. Ürettiğimiz tarhanayı hem firik, hem cips, hem de çorbalık olarak üretiyoruz. Bademli, fındıklı, fıstıklı, kaymaklı, bol çeşnili ve biberli olarak çeşit çeşit tarhana üretiyoruz” ifadelerini kullandı. Yavuz Sultan Selim Mısır’a sefere giderken uzun müddet soğuğa ve sıcağa dayanacak bir yiyecek hazırlanmasını istediğinde yapılan Maraş tarhanası, soğukta donmayan, sıcakta kokmayan taşıması kolay, besleyici bir yiyecek olarak, ordunun en önemli besin maddesiydi.

