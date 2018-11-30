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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kadınlara kooperatifçilik anlatıldı - AYDIN

Kadınlara kooperatifçilik anlatıldı - AYDIN

- Kadınlara kooperatifçilik anlatıldı - Programdan detay - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması - Eski Bakan Güldal Akşit'in konuşması - AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın konuşması - MİSSDER Başkanı Fadime Toğaç Arslan'ın konuşması Aydın 'da kadınlara kooperatifçilik anlatıldı - MİSSDER Başkanı Arslan: - "Dernek olarak kadın ve erkeğin dayanışma içinde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetçi veya karşı duran bir tavır içinde değiliz"AYDIN (AA) - Aydın 'da "Kadın Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması" konulu program gerçekleştirildi.
Aydın Valiliği himayesinde Aydın Ticaret Borsası ve Müstakil İş Sanayicileri ve Sanatçı Kadınlar Derneği (MİSSDER) işbirliğindeki program, borsanın toplantı salonunda yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, kadın kooperatifçiliğine her zaman destek verdiklerini belirterek, bölge kadınlarının verilen hiçbir desteği boşa çıkarmadıklarını söyledi.

Eski Bakan Güldal Akşit de kadın kooperatifçiliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kooperatifleşme insanların bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkı sağlamanın yoludur. Özellikle kadınların bunu yapması çok önemli." diye konuştu.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da kadının bir anne, eş, kardeş ve evlat olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Kadınlarımız başımızın tacıdır, bizlere her zaman destek olanlardır. Kadınlarımız aynı zamanda üreten ve bu üreten kesim ülkemizin aynı zamanda bir geleceği. Kadınlarımızı ülkemizde ekonomi içerisine, üreten kesimin içerisine dahil ettiğimizde ülkemiz daha güçlü şekilde emin adımlarla ileriye doğru gidecektir. Kadınlarımızın güçlü olması ülkemizin güçlü olması demektir."Ekonomik bağımsızlığını kazanan kadının aile içinde güçlü bir konuma geldiğini, böylece güçlü aile olunduğunu aktaran Savaş, şöyle devam etti:"Güçlü olan aile, sosyal çevrede daha fazla itibar görür, çok daha iyi bir şekilde iletişim kurar. Onun için kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması çok önemli. Bu nedenle kadın kooperatifçiliği girişimini çok önemsiyorum. Aydın 'da kadın eliyle kooperatifçiliği geliştirmek ve kurulacak kooperatifle üretilen ürünleri pazarlara sunmasını istiyoruz. Üretmek önemli ama bir o kadar da buna pazar bulmak ve bunun karşılığını almak önemli."MİSSDER Başkanı Fadime Toğaç Arslan ise kadınların da iş sahibi olabileceği ve kendi ayakları üzerinde durabileceği duygusundan hareket ederek bu derneği kurduklarını, 7 yıldır çeşitli alanlarda faaliyet yürüttüklerini kaydetti.
Dernek olarak kadın ve erkeğin dayanışma içinde yaşaması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Toğaç, "Rekabetçi veya karşı duran bir tavır içinde değiliz. Eğer yan yana olabilirsek, dayanışma içinde olabilirsek bu hayatı daha kolay hale getirebiliriz. Bu konuda kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Programda AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim de birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından, eski AK Parti Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, kooperatifçiliğe ilişkin sunum yaptı.

Kooperatifçilik Kooperatif Toplantı 

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