Kadın girişimcilerden çocuk istismarına sessiz yürüyüş - AFYONKARAHİSAR
- Kadın girişimcilerden çocuk istismarına karşı sessiz yürüyüş - Yürüyüşe katılanlardan detay görüntüler - Ellerinde pankartlar ile yürüyen kadınlar ve çocuklar - Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman'ın açıklamasıKadın girişimcilerden çocuk istismarına karşı sessiz yürüyüş - TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Tokman: - "Çocuk istismarı dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan insanlık dışı bir tutumdur. Küçük yüreklerin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür"AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu üyesi kadınlar, çocuk istismarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş düzenledi. Anıtpark önünde toplanan kadınlar, "çocuğuma dokunma" yazılı pankart açarak İmaret Camisi'ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, burada yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan, insanlık dışı bir tutumdur. Küçük yüreklerin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür." dedi. Ülkenin geleceği olan çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Tokman, "İstismar ve çocuk cinayetlerinin bir daha yaşanmaması, kalıcı çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi, en ağır cezaların uygulanması ve başka çocukların hayatlarının kararmaması için gerekli yasa değişikliğinin bir an önce yürürlüğe girmesini, çocuklarımıza istismar edilmeyecekleri bir hayat verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu. Kadın girişimciler daha sonra alkışlı protesto yaparak dağıldı.