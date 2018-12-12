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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kâra geçen VOTAŞ markalaşıyor

Kâra geçen VOTAŞ markalaşıyor

VOTAŞ’ın arazilerinden görüntü

Et Ürünleri Soğuk Hava Deposu Kırmızı Et Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

-Tesislerde çalışan işçilerden görüntü
-Traktörlerle hayvanlara yem verilmesi
-Hayvanlardan görüntü
-VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Abi ile röportaj
-Hayvanların yemlenmesi
-Kapalı alandan görüntü

( VAN ) - VOTAŞ, hissedarlarına kar sağlayan bir tesis oldu VAN

- Van’da 10 yıl önce 9 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulan Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş. (VOTAŞ), hisse devrinin ardından marka olmak için kolları sıvadı. Van’ın tarım ve hayvancılıktaki en büyük yatırımı olarak görülen VOTAŞ, geçtiğimiz yıl Van Büyükşehir Belediyesince hisselerini 19 milyon 510 bin lira bedelle Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) iştirakçisi olan Van Asya Tarım Hayvancılık İnşaat A.Ş.'ye devredildi. Yaklaşık bir yıldır kuruluş amacına uygun faaliyet yürüten VOTAŞ, son 5 yıldan bu yana ilk kez ciddi bir karla yılı kapatıyor. Devralınan VOTAŞ, profesyonel yönetimiyle hissedarlarına kar sağlayan bir tesis haline gelirken, özellikle kırmızı et konusunda hayata geçilecek bir projeyle bölgeye yeni bir marka kazandırılacak. İHA muhabirine konuşan VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Abi, 500 bin TL zararla devraldıkları tesise ciddi bir ivme kazandırarak kara geçtiklerini belirtti.
VOTAŞ’ın son 10 yılını incelediklerinde, son 5 yılın en iyi karını elde ettiklerini ifade eden Abi, VOTAŞ’ın artık hissedarlarına kar sağlayan bir tesis haline geldiğine dikkat çekti. Abi, “VOTAŞ’ın 17 bin 500 metrekare kapalı büyükbaş besi ve sağmal hayvan tesisi, 4 bin dönüm sulanabilir arazisi, 9 adet pivot sulama sistemi, 3 adet artezyen kuyu ve sınır boyu sulama kanallarımız var. Şu an 4 bin dönümün tamamına arpa, yonca, silaj ve mısır ekiyoruz. 23 bin ağaçlık meyve bahçesi projemiz var. Tarım ve Orman Bakanlığından bu projemizin sulama desteklerini aldık. Mevsim şartlarına göre nisan veya mayıs aylarında bu bahçemizin ekilişini gerçekleştireceğiz” dedi.
“Bin baş hayvan sirkülasyonunu devam ettireceğiz” Tesiste bin adet büyükbaş hayvan kapasitesinin sirkülasyonunu sağlayacaklarını dile getiren Abi, “740 adet büyükbaş hayvanımız var. Bunların 330 tanesi düve, geri kalanı ise besi hayvanıdır. 330 adet düvemizin de 190’a yakını gebedir ve bu aydan itibaren haziran ayına kadar gebe hayvanlarımızın doğumları başlayacak. Hâlihazırda 6 buzağımız var, düve hayvanların doğumuyla bu sayının 200’e çıkacağını öngörüyoruz. Bin baş kapasitemiz var. Bin baş hayvan sirkülasyonunu tesisimizde devam ettireceğiz. Hiçbir zaman boşluk bırakmayacağız” diye konuştu.
Zararla devraldıkları tesisin son bir yılda kara geçtiğine dikkat çeken Abi, “VOTAŞ’ı yaklaşık 500 bin TL zararla devraldık. Bilançomuzun detaylarını yılsonunda kamuoyuyla paylaşacağız. Yaklaşık bir milyon lira kar görünüyor. Tabi elimizdeki stok varlığını tükettiğimiz zaman bu karın daha fazla olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Ciddi projelerimiz var” VOTAŞ’ta oluşturacakları meyve bahçesinin yanında soğuk hava deposu ve paketleme tesisini de kuracaklarını açıklayan Abi, sözlerini şöyle sürdürdü: “İleri süreçte çok ciddi projelerimiz var. Meyve bahçelerimizin yanında soğuk hava deposu ve paketleme tesisi düşünüyoruz. Biyogaz projemiz, gübre çukurlarımız var. Hayvan varlığından mevcut gübreleri depolayabiliyoruz. Yerelde güzel bir marka oluşturmayı düşünüyoruz. Bunu ilk etap da et ürünleri üzerinden düşünüyoruz. Çünkü kendi üretimimiz olan yemle besleğimiz hayvanlardan çok lezzetli etler elde ediyoruz. Bundan et ürünleri elde ederek burada bir marka oluşturmayı düşünüyoruz.”
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