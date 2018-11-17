Jeotermal enerjiden 30 bin konut faydalanıyor

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( AFYON KARAHİSAR)- İlçenin yüzde 85’i jeotermal enerji ile ısınıyor- Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 30 bin konutu en ucuz biz ısıtıyoruz- Çevre dostu belediyeyiz dedi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Jeotermal Isıtma Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak jeotermal enerji ile elde edilen sıcak sudan 30 bin konut ve iş yerinin faydalandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl Jeotermal Isıtma Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada şehrin yaklaşık yüzde 85’ini jeotermal, yüzde 10'unu doğal gaz ve yüzde 5'ini ise kömür ile ısıttıklarını ifade ederek, "Bu bağlamda ilçemiz ülkemizin belki de dünyanın çevre bakımından sayılı yerleri konumu haline geldi. Hava kirliliğinin en az olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Kullandığımız sıcak suyun tamamına yakını yer altına reenjekte ediyoruz. Yani kullandığımız suyu yer altına aynen geri basıyoruz. Bu suyumuzu 3 hafta ile bir ay arası sürede geri kullanıyoruz. 40 derece ısı ile yer altına gönderdiğimiz suyu bir ay içerisinde 80 yada 85 derece ısı ile tekrar kullanabiliyoruz. Sandıklı’yı ısıtmak bir çevre projesidir. Sanjet’i 3,5 milyon zararla devir aldık. Bir buçuk yılda 2 milyon kar eden bir şirket haline getirdik. İlçemizde 16 bin abonemizi 30 bin konuta eş değer ısıtma sağlıyoruz. Bunun bir çoğu konutlardan ibarettir" açıklamalarında bulundu. "3 yıl üst üste zam yapmayarak bir rekora imza attık" Devlet konutlarının ve iş yerlerinin jeotermal ile ısınmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Çöl, "Isıtma bazına baktığımızda Sanjet ekonomik ısıtma sağlıyor. Konut bazında bir yıl boyunca 500 lira ile bin 500 lira arasında ısınma sağlanabiliyor. Aynı zamanda evlerde eşanjör sistemi ile mutfak ve banyoda sıcak su teminini de sağlıyor. Yaklaşık 2 yıllık zaman zarfında kar etmeye başladığımızda kar eden bir şirketin zam yapmaması gerektiğini düşündük. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 3 yıl üst üste zam yapmayarak bir rekora imza attık. Elektrik gibi birçok şeye zam gelmesine rağmen Sanjet’de bu sene zam yapılmadı. Dönen su ile de seralarımızı ısıtıyorduk. Belirli miktarda serayı ısıtabiliyorduk. 350 metrekarelik bir serayı ısıtarak domates yetiştirebiliyorduk. Şu an uyguladığımız çalışmalar ile 3 yıl içerisinde 800 metrekarelik bir sera alanlarımızı ısıtmaya başladık. Şu anda ilçemizde 18 tane jeotermal ile ısınan sera vardır. Jeotermal sera olarak Türkiye’de en fazla sera bulunan ilçe konumuna gelmiş olduk. Yurt dışından Avrupa’dan da bu tip birliklere üyelik konusunda teklif alıyoruz. Seraların ısıtılmasından sonra suyun tamamına yakınını yer altına göndererek aynı zamanda bir çevre projesini ortaya çıkarmış oluyoruz. Tabiattan aldığımız suyu geri veriyor ve dönüşümü sağlıyoruz. Burada ki amaç gelecek nesillere de bu gün kullandığımız suyu aktarmak. Çocuklarımızın ve torunlarımızın da kullanmasını, yararlanmasını istiyoruz” dedi (AB-KA

