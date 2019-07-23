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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İzlediği belgeselden etkilenen ev hanımı ipek böceği yetiştirmeye başladı

İzlediği belgeselden etkilenen ev hanımı ipek böceği yetiştirmeye başladı

Dut fidelerinden genel görüntü

Televizyon Tarım Belgesel Virane Panda 

-ipek böceklerinden görüntü
-kozalardan görüntü
-Sultan ve Kamuran Duman çiftinin açıklamaları
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde televizyonda izlediği belgeselden etkilenen ev hanımı Sultan Duman, ipek böceği yetiştirmeye başladı.
İncesu köyünde yaşayan Sultan Duman, bir gün evinde otururken ipek böcekçiliği anlatan belgesel izledi. Bunun üzerine internetten araştırmalar yapmaya başlayan Duman, kendisinin de bu işi yapabileceğini belirterek, durumu eşi Kamuran Duman’a anlattı. Eşinin de desteğiyle cesaret bulan Duman, Tarım ve orman Bakanlığının Genç Çiftçileri Destekleme Hibe programına başvurdu. Hazırladığı projeyle hibe almaya hak kazanan Duman, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle köyde ipek böceği üretimine başladı.
Yaşadıkları köyde kendilerine ait daha önce kömür çıkarılan araziye dut fideleri diken Duman çifti, iki yıldır ipek böceği yetiştirmenin yanı sıra atıl durumdaki araziyi de yeniden tarıma kazandırdı. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle ipek böcekçiliği yaptıklarını dile getiren Duman, eşiyle birlikte bu işi yaptıklarını söyledi.

Televizyonda belgesellere bakarken ipek böcekçiliği yetiştiricilerini gördüğünü dile getiren Duman, “Onları izlerken 'neden bizde yapmayalım' dedim. Yapılmayacak bir şey değil. Eşimle birlikte oturduk internetten ipek böceği yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yaptık. Herhangi bir zorluğu olmadığını gördük ve yapmaya karar verdik. İyi ki yapmışız yaptığımız işten memnunuz. İyi bir gelir elde edeceğimizi ümit ediyorum. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur” dedi.
İpek böcekçiliği konusunda eşine yardımcı olduğunu dile getiren Kamuran Duman, “Kızılırmak havzasında ilk biz yapıyoruz ipek böcekçiliğini. Bizde başka yapanda yok” ifadelerini kullandı. İpek böceği yetiştirdikleri alanın daha önce atıl olduğu için virane gibi olduğunu kaydeden Duman, yaptıkları çalışmayla arazinin de değerlenmesini sağladıklarını ifade etti.
Geçmişte ilçede ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren Duman, ancak zamanla bu işin yapılmadığı için tarihe karıştığını belirterek unutulan bir işi tekrar yaparak canlandırdıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi. Duman çifti, bu işi yapmalarında kendilerine her türlü desteği İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
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