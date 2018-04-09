İTO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri devam ediyor

-İTO Başkanı Öztürk Oran röportajı

-Kemal Yaman Karadeniz röportajı

-Oy kullananlardan detay



( İSTANBUL )- İTO Başkanı Öztürk Oran oyunu kullandı İSTANBUL



- İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri bu sabah itibariyle başladı.

Başkanlığa yeniden aday olan İTO Başkanı Öztürk Oran, Restorasyon ve İzolasyon Meslek Grubu sandığında oyunu kullandı. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, Oda’da 4 yıl boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti. Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri bugün saat: 09.00 itibariyle başladı.

Başkanlığa yeniden aday olan İTO Başkanı Öztürk Oran, Restorasyon ve İzolasyon Meslek Grubu’na ait 102 No’lu sandıkta oyunu kullandı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Öztürk Oran, bütün katılımcılara teşekkür ederek, “Oyumu kullandım. Öncelikle ülkemize, ekonomimize, İstanbul Ticaret Odamıza hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten ilgi çok fazla. Biz göreve geldiğimizde meclise tarafsız, şeffaf ve güvenlik içerisinde bir seçim yaptıracağımızı yönünde söz vermiştik. Bütün salonlar rahat, hiçbir kargaşa olmadan herkes kardeşçe gelip oyunu kullanıyor. Sonuca herkes razı olacak. Neticede bugün akşam itibariyle meclis üyeleri belli olacak. Ayın 14’ünde de yönetim kurulu ve başkan belli olacak. Ben şimdiden bütün katılımcılara kendi temsilcilerini seçtikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 261’i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üye seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00’a kadar devam edecek. Kemal Yamankaradeniz: “Amacımız İTO’nun daha kaliteli hizmetler yapmasını sağlamak” 28 No’lu İşletme Destek Hizmetleri Meclis Üyeliği için yarışan Kemal Yamankaradeniz ise “Biz 28 No’lu komite adına hareket ediyoruz. 28 No’lu komite İşletme Destek Hizmetleri Komitesi ve hizmet sektörüne yönelik faaliyet gösteren 12 bin firmanın temsil edildiği bir komite. Ben de bu destek patent olarak bu komitede İTO platformunun adayı olarak meclise aday oldum. Burada İTO platformu adına hareket ediyoruz. Amacımız hem İTO’nun daha kaliteli hizmetler yapmasını sağlamak hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın daha iyi noktaya gelmesi için İTO çatısı altında neler yapılabilir, bunların çalışmalarını yürütmektir. Bu bakımdan bu seçimin çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yeni başkan 14 Nisan’da belli olacak Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

