-Büyükelçi Gaiani açıklama

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-Azmi Gmüşlüoğlu açıklama



( MANİSA ) İtalyan Büyükelçi Gaiani: "Türkiye pazarına güveniyoruz"- Dünyanın en önemli çikolata firması Ferrero Türkiye’ye güveniyor- İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ferrero’nun Manisa’daki fabrikasını ziyaret etti- "Ferrero Türkiye’ye güveniyor. Türkiye’deki pazara güveniyor ve bu tesis de bu güvenin bir nişanesi"- Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu: "Manisa fabrikamız, Ferrero ailesi içindeki bütün fabrikalar içinde altın standarda sahip çok ender fabrikalardan bir tanesi" MANİSA



- Dünyanın önde gelen çikolata firmalarından biri olan Ferrero’nun Manisa’daki fabrikasını ziyaret eden İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ferrero’nun Türkiye’ye güvendiğini belirterek Manisa’daki tesisin de bu güvenin bir nişanesi olduğunu söyledi.



İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani dünyanın en büyük çikolata firmalarından biri olan İtalyan Ferrero firmasının Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasını ziyaret etti. Gaiani’ye Manisa fabrikası ziyaretinde Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ve fabrikanın Genel Müdürü Beniamino Macchiarola da eşlik ederek fabrika ve ürünler hakkında bilgi verdi. Ziyarette İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Ferrero İcra Kurulu üyeleri ile Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Ansaldo ve Manisa Fabrika IK Müdürü Zeynep Eren Enç de yer aldı. "Ferrero Türkiye’ye güveniyor" Yaptığı incelemenin ardından bir değerlendirmede bulunan İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bugün gözlerimle şahit oldum, Nutella ürünlerindeki yüksek kaliteye, ürünlere gösterilen özene ve tüketiciye gösterilen dikkate. Bu tesis bir mücevher değerinde çünkü iki unsuru bir araya getiriyor. Birincisi Nutella’nın geleneksel üretim metodu, ikincisi Türkiye’nin geleneksel ürünlerinden bir tanesi olan fındıkların kullanımı. Mükemmel bir ürün. Ferrero Türkiye’ye güveniyor. Türkiye’deki pazara güveniyor ve bu tesis de bu güvenin bir nişanesi. Burada önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Burada önemli bir yatırım yapıldı. İstihdam anlamında da önemli sayılardan bahsediliyor. Bu tesiste birçok kişi işe alındı. Birçok genç ve çalışanla karşılaştım ve hepsi çok hazırlıklı, hepsi çok motive. Büyük Ferrero ailesinin bir parçası bu gençler. Dolayısıyla burada üretilen ürünler Türk pazarlarında büyük başarılar elde ediyor. Ferrero’nun burada bulunması hem İtalya ve hem de Türkiye açısından çok önemli. Aynı zamanda 3. ülkelerde, 3. pazarlarda da büyük başarılar gösteriyor. Fındık üretiminde de Ferrero sayesinde bazı gelişmeler ilerlemeler sağlandı. Bugün Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi. Ferrero da kendi tecrübesini Türkiye’ye aktardı." dedi.

"Türkiye önemli bir partner" Ziraat ve gıda sektörünün İtalya için çok önemli sektörler olduğunu kaydeden Büyükelçi Gaiani, "140 milyar avro bir ciro ve 42 milyar avroluk bir ihracattan bahsediyoruz. Rakamlar böyle. Dolayısıyla bu sektörde Türkiye ile olan partnerliğimiz çok önemli." diye konuştu.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise şunları söyledi: "Bugün iki tane önemli olay bir arada. Bunlardan bir tanesi İtalya Büyükelçimiz Gaiani bizleri ziyarete geldi. Bu bizler için çok önemli. Kendisi de ifade etti zaten, bütün yaptıklarımızın büyükelçimiz tarafından takdir edilmesi bizim için gerçekten çok büyük bir onur kaynağı. Fabrika ziyareti esnasında da konuştuğumuz gibi genç bir fabrika. 2013 senesinde açtık ama 2019 senesine geldiğimizde Ferrero ailesi içindeki bütün fabrikalar içinde altın standarda sahip çok ender fabrikalardan bir tanesi. Hem kapasitesi açısından hem de kalite standartları açısından, çevreye olan duyarlılığı açısından, çalışanların eğitim durumu açısından bütün Ferrero camiası içindeki en önemli fabrikalarımızdan bir tanesi. Buradaki fabrikada sadece Türkiye ile ilgili bir üretim gerçekleştirmiyoruz aynı zamanda bölge için de merkezi fabrika olarak konumlandırdık fabrikamızı. Buradan ağırlıklı olarak Ortadoğu’ya, Afrika’ya, Asya’ya zaman zaman Avrupa’ya ihracat gerçekleştiriyoruz" diyerek Ferrero’nun ihracatını artırdığını kaydetti.

Gümüşlüoğlu, “İhracatımız her yıl artıyor. Markalı ürün üretiyoruz, dünyanın her yerinde Ferrero ürünlerine talep artışına paralel bizim de üretimimiz artıyor. Öte yandan en büyük fındık ihracatçıyız. Türkiye’den aldığımız fındığı hem işleyip kendi üretimimizde kullanıyoruz, hem de diğer şirketlere ihraç ediyoruz. Ferrero Grubu’nun ihtiyacı olan fındığın yüzde 80’ini Türkiye’den karşılıyoruz." (SC-

