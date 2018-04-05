İstihdam fuarı ve kariyer günleri başladı - KOCAELİ Haberi
- Fuar açılışından detay görüntüler - Vali Hüseyin Aksoy'un konuşması - Fuardan detay görüntüler Kocaeli 'de istihdam fuarı ve kariyer günleri başladı - Ford Otosan, Toyoto Otomotiv ve Hyundai Assan'ın da aralarında bulunduğu 187 firmanın stant açtığı fuarda, işveren ve iş arayanlar buluştuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, 187 firmanın katıldığı "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" (KOİF'18) başladı. "İstihdamda Milli Seferberlik Programı"na destek vermek amacıyla Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğiyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 187 firma stant açtı.Fuarın açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli 'nin Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan en önemli illerin başında geldiğini söyledi.
Aksoy, 2017 Maliye Bakanlığı verilerine bakıldığında, vergi gelirlerinde İstanbul'dan sonra Kocaeli 'nin geldiğini belirterek, " Kocaeli bir liman kenti ve 35 limanıyla Türkiye'nin en önemli liman hareketliliğini yaşayan merkezlerinden birini oluşturuyor. Kocaeli gümrüklerinden yapılan dış ticarete baktığımızda dış ticaret hacminin yüzde 17,2'si Kocaeli gümrüklerinden gerçekleştiriliyor." dedi. Kocaeli 'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli İstihdam Seferberliği'ne en fazla katkı sağlayan illerden biri olduğunu dile getiren Aksoy, 2017'de 59 bin 247 kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini aktardı.Aksoy, 2018 yılındaki İstihdam Seferberliği kapsamında ilk üç ayda 16 bin 661 kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini kaydederek, fuarda iş dünyasıyla iş arayanların bir araya geldiğini söyledi.
- "2023'te işsizlik hedefi yüzde 5"İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ise işsizliğin dünyanın en temel sorunlarından biri olduğunu belirtti. Aktürk, 2017 yılı büyüme ve istihdam verilerindeki artışa değinerek, şunları kaydetti:"Dünya ekonomileri 2008 yılından bu yana çalkantılı süreç geçiriyor. Türkiye'de her alanda uygulanan başarılı politikalarla bu olumlu performansımızı devam ettiriyoruz. 2017 yılında yaptığımız çalışmalarla işsizlik rakamımızı yüzde 10,9'a düşürdük. 2023 yılı hedefleri çerçevesinde işsizlik oranını yüzde 5'e düşürmeyi planlıyoruz."Milli İstihdam Seferberliği'nin ardından İŞKUR'a önemli görevler düştüğünü kaydeden Aktürk, 2017 yılında seferberlik kapsamında yaklaşık 1,5 milyon istihdam sağlandığını, bunun 1 milyon 57 bininin İŞKUR vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtti. Aktürk, 2018 yılı çalışmalarını anlatarak, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımız aralık ayında ikinci istihdam seferberliğini ilan etti. Burada güçlü teşviklerin müjdesini verdi. Bizler de yaptığımız idari düzenlemelerle bu teşviklerimizi 2018 yılında yürürlüğe koyduk. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz ilave istihdam desteğine bu sene de devam edeceğiz. İŞKUR olarak geçen sene 1 milyon 57 bin olan iş yerleştirme rakamımızı bu sene 1 milyon 250 bine çıkarmayı planladık."Konuşmaların ardından protokol mensupları, fuarın açılış kurdelesini keserek, stantları gezdi.Ford Otosan, Toyoto Otomotiv ve Hyundai Assan'ın da aralarında bulunduğu 187 firmanın stant açtığı fuar, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.