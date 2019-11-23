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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda ‘insansız temizlik robotu’ dönemi başladı İzle

İstanbul Havalimanı’nda ‘insansız temizlik robotu’ dönemi başladı İzle

Robotun alanda açılması

Elektrik Tasarrufu Alışveriş Kimya Gesi Robot 

-Robottan detay
-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İnsansız temizlik robotu ‘UFS Titiz’ İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başladı.
United Group şirketleri arasında yer alan, entegre tesis yönetimi kapsamında profesyonel temizlik hizmeti sunan UFS Tesis Yönetimi, insansız temizlik robotu 'UFS Titiz'i basına tanıttı. İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlanan robot ile yüzde 600 oranında su tasarrufu, yüzde 50 oranında elektrik tasarrufu sağlandığı bildirildi.
Özellikle büyük metrekarelere sahip havalimanlarında, otellerde, alışveriş merkezlerinde tercih edilen insansız temizlik robotu 1 saatte maksimum hızda 3 bin metrekare alanı temizleyebiliyor. "Temizlik robotu çevre dostu" İstanbul Havalimanı’nda, insansız temizlik robotunun tanıtımında konuşan UFS Tesis Yönetim Şirketi Genel Müdürü Nazlı Uzunlar robot hakkında bilgi verdi. Uzunlar, "İstanbul Havalimanı’nda kullanacağımız temizlik robotu temizlik esnasında bir canlı görürse yörüngesini değiştiriyor. Robot; panelden, mobilden ya da internetten yönetilebiliyor. Sadece uzaktan paneli kullanarak robota temizliği tekrardan yaptırabiliyorsunuz. Robot hayat kolaylaştırmak ve iş yaşam kalitesini arttırmak için kolaylıklar sağlıyor. Temizlik robotu özellikle havalimanları gibi yatay tesis dediğimiz geniş alanlarda kullanılıyor. İstanbul Havalimanı’nda kullanmaya başladığımız temizlik robotu Şanghay, Hong Kong ve Pekin Havalimanlarında da kullanılıyor. Ürün aynı zamanda çevre dostu bir robot. Robot neredeyse hiç temizlik kimyasalı kullanmadan temizlik yapıyor. Türkiye’de ilk defa İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı, kullanım alanlarının yaygınlaşacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
(UGR-EE-E)
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