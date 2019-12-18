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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da rekor uyuşturucu ele geçiren 'KİM' ekibine ödül

İstanbul'da rekor uyuşturucu ele geçiren 'KİM' ekibine ödül

İstanbul'da rekor uyuşturucu ele geçiren "KİM" ekibine ödül - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçiren Gümrük Muhafaza ekiplerine ödül takdimi - Bakan Pekcan'ın konuşmasıİstanbul'da rekor uyuşturucu ele geçiren "KİM" ekibine ödül - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Gümrük Muhafaza ekipleri büyük özveriyle tüm sınır kapılarımızda, havalimanlarımızda kaçakçılıkla mücadele ediyor ve denetimlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza KİM ekibimize çok teşekkür ediyorum"ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda imza atan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekibine ödül verdi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, İstanbul Havalimanı'ndaki rekor uyuşturucu yakalamanın söz konusu operasyonu yöneten İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza KİM Müdür Vekili Cumhur Fatih Aydın ile 4 personeli tebrik etti.Bakanlıktaki törende, Gümrük Muhafaza KİM ekibine başarı belgesi ve ödüllerini veren Pekcan, ekibin İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirerek büyük başarı gösterdiğini ifade etti.
Pekcan, bunun havalimanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Gümrük Muhafaza ekipleri büyük özveriyle tüm sınır kapılarımızda, havalimanlarımızda kaçakçılıkla mücadele ediyor ve denetimlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza KİM ekibimize çok teşekkür ediyorum, nice büyük başarılar bekliyoruz. Bakanlığımızı gururlandırdınız." - Yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" ele geçirilmiştiÖte yandan geçtiğimiz hafta yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu yanında cinsi de dikkati çekmişti. Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek bir kargonun içinde ele geçirilen 1 ton 745 kilogramlık uyuşturucu maddenin yapılan analizinde bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" olduğu tespit edilmişti.Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalanan bu tür uyuşturucu, Türkiye'de ilk defa Gümrük Muhafaza KİM birimlerince ele geçirildi.

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