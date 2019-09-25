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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta'da elma hasadına başlandı

Isparta'da elma hasadına başlandı

- Elma hasadından görüntüler - Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ile röportaj - Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk: - "Türkiye'nin elma ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Isparta 'da 750 bin ton civarında hasat bekliyoruz"ISPARTA (AA) - "Türkiye'nin elma bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta 'da elma hasadı başladı.
Gülü, lavantası, domatesi ve kirazıyla güçlü bir tarım altyapısına sahip kentte, elmadaki verimlilik üreticisinin yüzünü güldürüyor.Tarım işçileri tarafından toplanan elmalar, yıkanıp paketlenmesinin ardından iç ve dış piyasaya gönderiliyor. - 750 bin ton rekolte bekleniyor Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte elma hasadına başlandığını söyledi.

Selçuk, " Isparta 'da 250 bin dönüm elma bahçesi var. Türkiye'nin elma ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Isparta 'da 750 bin ton civarında hasat bekliyoruz. İnşallah kazasız, belasız bereketli bir sezon geçer. Hem çiftçilerimiz kazanır hem de işçilerimiz kazanır." dedi.
Toplanan elmaların soğuk hava deposuna getirilerek paketlendiğini ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:"Yaklaşık olarak 500 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarımız mevcut. Daha sonra elmalarımızın başka illere ve ülkelere nakliyesi başlar. Kilogram fiyatımız 1,5 ila 2,5 lira arasında değişiyor. Avrupa ülkelerine de ihraç oluyor. İhracat potansiyelimiz şu anda çok değil ama devlet büyüklerimizin girişimleriyle bu durumun değişeceğini düşünüyorum."

Tarım Muhabir Sparta Soğuk Hava Deposu İhracat 

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