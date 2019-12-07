Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İsmail Oğuz: 'Hamsinin geleceği tehlikede'

İsmail Oğuz: 'Hamsinin geleceği tehlikede'

Avcıları Üreticileri Merkez Birliği başkan yardımcısı İsmail Oğuz açıklama

Fabrika Av Yasağı Uttu Yasaklar Avcılık 

-Arşiv görüntüler

( RİZE - ÖZEL) İsmail Oğuz: "Hamsinin geleceği tehlikede" RİZE

- Eskiden 5-6 ayı bulan hamsi avının şimdilerde 1 ay gibi kısa bir sürede yapılması hamsinin geleceğini tehlikeye atıyor. Karadeniz’de 400 bin ton civarında hamsi olmasına rağmen gelişen avcılık ile eskiden Mayıs ayına kadar yapılan avcılık şimdilerde ise 1 ay gibi kısa bir sürede yapılıyor. Rize Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İsmail Oğuz kısa sürede yapılan avlanmadan dolayı hamsinin geleceğinin tehlikede olduğunu belirterek ”Önceki yıllarda tekne sayısı az olduğu için avlanmak Mayısa kadar uzun sürerdi. O zaman yasaklar Mayıs'a kadardı. Sonrasında Nisan 15’e çekildi. Şimdiki yıllarda kapasite, tutma gücü, fabrikalar arttı. Dolayısıyla avlanma arttığı için avlanmalar 1 aya düştü. Şimdi hamsi bitti, Gürcistan'a gidecekler. Arkadaşlar 'Biz tutmazsak Gürcistan tutacak, Abhazyalılar tutacak' diyorlar fakat onların tutma şansı yok yine biz gidip tutacağız. Onlarda yeterli bir tekne araç gereç yok. Avlanma potansiyeli fazla eskiden 11. Ayın 20 sinde hamsi numunesi gördüğümüzde sevinirdik hamsi geliyor diye şimdilerde gelmeden tutmaya başlıyoruz. 15 Nisan'da biten av yasağının 1 Nisana çekilmesi gerekiyor. Marttan sonra hava koşullarına göre balık havyarlı oluyor. Onu da tuttuğun zaman hamsinin geleceği tehlike altına giriyor” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı