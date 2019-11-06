Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsmail Demir: 'Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik' - KOCAELİ Haberi

İsmail Demir: 'Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik' - KOCAELİ Haberi

İsmail Demir: "Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik" - KOCAELİ - Fuardaki stantlardan görüntüler - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve beraberindekilerin fuarın açılış kurdelesini kesmesi - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in stantları gezmesi - "Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Biz bu hedefe ulaşabilmenin, teme taşının sanayi eko sistemi içindeki tüm paydaşların işbirliğini etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz"KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Biz bu hedefe ulaşabilmenin, teme taşının sanayi eko sistemi içindeki tüm paydaşların işbirliğini etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz." dedi.
Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Demir, burada yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nının açılış törenine katılan Demir, bu tür fuarların önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış Töreni Teknoloji Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı