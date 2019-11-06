İsmail Demir: 'Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik' - KOCAELİ Haberi
İsmail Demir: "Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik" - KOCAELİ - Fuardaki stantlardan görüntüler - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve beraberindekilerin fuarın açılış kurdelesini kesmesi - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in stantları gezmesi - "Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Biz bu hedefe ulaşabilmenin, teme taşının sanayi eko sistemi içindeki tüm paydaşların işbirliğini etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz"KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Biz bu hedefe ulaşabilmenin, teme taşının sanayi eko sistemi içindeki tüm paydaşların işbirliğini etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz." dedi. Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Demir, burada yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nının açılış törenine katılan Demir, bu tür fuarların önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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