-İŞKUR müdürü ile röportaj



( SAMSUN - HD) İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Türkiye tek haneli işsizlik rakamlarıyla karşılaşacak" SAMSUN



- Türkiye'de işsizlik rakamlarının aşağılara düştüğünü belirten Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Önümüzdeki aydan itibaren tek haneli hatta 9,5'un altında işsizlik rakamları ile Türkiye karşılaşacaktır" dedi.

2018 İstihdam Buluşmaları Samsun programına katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, burada istihdamla ilgili önemli rakamlar paylaştı. 2017'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği'nin ilan edildiğini hatırlatan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "1,5 milyon artı istihdam hedefi ile yola çıkıldı. Birçok çevre böyle bir rakamın gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu söyledi.



Dünyanın gelişmiş ülkelerinde Avrupa Birliği'nde istihdam rakamlarında düşüşler yaşanırken son 10 yıllık süreçte tüm Avrupa Birliği'nde 7 milyon 190 bin istihdamın olduğu bir ortamda; bir ülkenin bir yılda 1,5 milyon istihdamı gerçekleştirmesi anlaşılabilir bir durum değildi. Türkiye üzerinde hesapları olan mihraklar aksine bu rakamların gerçekleşmesi bir tarafa işsizlik oranlarının artacağını ifade etmekteydi. Elbette milletimiz bu çağrının ülke adına ne kadar önemli olduğunu bildiği için 81 milyon bu seferberliğe katkı verdi. Neticede 2017 yılında 1,5 milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirdik. İŞKUR olarak tarihimizde ilk defa 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam ettik. 2018 yılında Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş istihdam teşvikleri ile ülkemizin bütün noktalarına ulaşarak vatandaşlarımızı teşviklerden haberdar etme gayreti içerisindeyiz. İllerimizde yaptığımız istihdam buluşmaları programı ile işverenlerimiz ve iş arayanlarımıza teşviklerimizi anlatıyoruz" dedi.

"Türkiye tek başına 7,5 milyonluk istihdam gerçekleştiriyor" İstihdamda Türkiye'nin geliş0miş ülkeleri geride bıraktığını belirten İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Bir ülkenin istihdamda başarılı olabilmesi için mutlaka genç istihdamı, kadın istihdamı ve istihdam rakamlarının totalde değerlendirilmesi gerekir. Ülkeler açısından en önemli problemlerden biri genç istihdamıdır. Son 10 yılı değerlendirdiğimizde, Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinde 3,5 milyon genç istihdamında azalma görülmektedir. Bu süreç içerisinde 17.4'lük genç istihdamında da bir azalma söz konusu. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile genç istihdam azalma söz konusu iken 16.6'lık genç istihdamında artı istihdam gerçekleştiren bir ülke olarak dünyada lider konumda olan bir ülkeyiz. Bu süreçte 582 bin kişilik bir istihdam gerçekleştirdik. Amerika'nın 161 milyonluk işgücü piyasasına karşılık Türkiye 32 milyonluk işgücü piyasasıyla; Amerika 7 milyon 291 bin istihdam gerçekleştirirken Türkiye tek başına 7,5 milyonluk istihdam gerçekleştiriyor. Tüm Avrupa ülkeleri 9 milyonluk yeni işgücüne katılım sağlarken Türkiye tek başına 8.8 milyonluk işgücü katılımı sağlıyor. Bütün bu rakamlar şunu gösteriyor: Türkiye son dönemde bütün alanlarda olduğu gibi istihdam alanında da başarıyı yakalan bir ülkedir. Bunun neticesinde işsizlik rakamlarımız seri olarak aşağıya düşmekte. Genç ve kadın işsizliği rakamları oldukça olumlu seyretmektedir. Artık önümüzdeki aydan itibaren tek haneli hatta 9,5'un altında işsizlik rakamları ile Türkiye karşılaşacaktır. Yeter ki milletçe isteyelim, kararlı olalım üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Ülkemiz adına bu sevindirici rakamları kamuoyu ile paylaşmanın önemli olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

(KA-SLH-

