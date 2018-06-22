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( RİZE ) İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Türkiye genelinde yüksek öğrenim mezunlarının en yüksek oranda istihdam edildiği il Rize" RİZE



- 2018 İstihdam Buluşmaları kapsamında Rize’ye gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye genelinde yüksek öğrenim mezunlarının en yüksek oranda istihdam edildiği ilin Rize olduğunu söyledi.



İŞKUR İl Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Uzunkaya, bir kişi için birden fazla iş imkanı olduğunu, bazı iş arayanların şartları beğenmediği için çalışmak istemediğini, bu nedenle işverenlerin çalıştıracak eleman bulmakta zorlandığını dile getirdi. İstenilen şartlarda iş bulabilmek için önce aranan insan olma yolunda herkesin kendisini geliştirmesi gerektiğine vurgu yapan Uzunkaya “İşverenlerimizle yaptığımız görüşmede, işverenlerimiz de nitelikli eleman bulamamaktan şikayetçi. Hatta bir çok yerde İş verenlerimiz nitelikliden vazgeçtik, bir düz eleman, vasıfsız eleman bulmakta zorluk çekmekten yakınıyor. Bu yönüyle de İŞKUR’dan, kurumumuzdan talepte bulunuyor. Rizemiz açısından da yine bugün binlerce açık işin bulunduğu bir durum söz konusu. Onun için biz iş arayan arkadaşlarımıza Türkiye’nin her yerinde söylediğimiz şudur, ‘Bizim il müdürlüklerimizde, hizmet merkezlerimizde iş yapmak isteyen ve çalışmak isteyen insanlara yönelik üç tane beş tane farklı yerlerde iş imkanı veya iş fırsatı veya iş yerine yönlendirme imkanımız söz konusudur. Yeter ki çalışmak istesinler. Bunu söylediğimiz zaman çalışma arzusu olanlar, bir takım kendilerine yönelik gerekçeler ortaya koymak suretiyle, yani bu ücretlerle bu imkanlarla çalışmanın zor olduğu gibi çalışmak istemiyor. Bizim onlara da söylediğimiz şudur, önce iş yerlerinin aradığı nitelikte vasıflar da kendimizi yetiştirmek ve aranan insan olmak durumundayız” ifadelerini kullandı. "72 yıllık tarihte 2017'de bir ilk gerçekleşti" İŞKUR’un 72 yılı aşkın tarihinde ilk kez 1 milyonun üzerinde istihdamı 2017 yılında gerçekleştirdiklerini dile getiren İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya “2017 yılı istihdam açısından ülkemizde tarihi bir yıl olmuştur. Bir yıl içerisinde 1 milyon 500 binin üzerinde istihdamı, milletçe işverenlerimizle, iş arayanlarımızla, bütün taraflarla yapılan büyük diyalog ve çalışmalarla birlikte gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız 2017 yılında artı 1 istihdam ile 1 milyon 500 binin üzerinde hedef koyduğunda, bir çok çevreler bunu anlamakta zorluk çektiler. Gerçekten 1 buçuk milyonluk bir istihdamı bir yılda gerçekleştirebilmek kolay bir hadise değil, hele hele Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin on yıllık bir süreç içerisinde 7 milyon 190 bin istihdamı gerçekleştirdiği bir ortamda. Bir ülkenin tek başına 1,5 milyonluk bir istihdam gerçekleştirmesi elbette anlaşılabilir, bir çoklarının kavrayabileceği bir durum değildi. Ama Cumhurbaşkanımız milletimizin önüne bu hedefi koyunca bütün kamu kurumları ve kuruluşları, özellikle ülkenin istihdam kurumu olarak İŞKUR sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi ve 72 yılı aşan tarihimizde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdamı İŞKUR olarak gerçekleştirdik” dedi.

"2002'den bugüne büyük bir fark var" 2002 yılında İŞKUR’un sağladığı istihdam ile bugün arasında büyük bir fark olduğunu dile getiren Uzunkaya toplantı için geldiği Rize’den örnek vererek “2018’de Rize’de 3 bin 230 kişinin istihdamını hedef aldık. Bu rakamın değerli arkadaşlar ne kadar anlamlı olduğunu ifade için şu rakamı bilmekte fayda görüyorum. Rize’de 2002 yılında İŞKUR olarak gerçekleştirdiğimiz istihdam 20 kişi. Kadın istihdamı ise buda çok anlamlı ve manidar bir o kadar üzücü sadece bir kadının istihdamına aracılık yapan bir kurumdan bugün 3 bin 230 kişi kişinin istihdamını hedef alan bir kurum haline geldik. Yine burada ilk kez bir istatistiği paylaşmak isterim. Türkiye genelinde yüksek öğrenim mezunlarının en yüksek oranda istihdam edildiği ilimiz Rizemizdir" diye konuştu.



