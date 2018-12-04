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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Manisa'da

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Manisa'da

- Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri Yaşam Merkezinden genel detaylar - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın açıklamaları - Fotoğraf çekimiİŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: - "İŞKUR olarak son 15 yılda 380 bin 384 engellinin istihdamına aracılık ettik"MANİSA (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, engelli istihdamını oldukça önemsediklerini belirterek, 15 yılda 380 bin engelliyi işe yerleştirdiklerini söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB) Zihinsel Engelli Korumalı İş yeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Uzunkaya, buradaki atölyelerde çalışan engellilerle bir araya geldi.Engellilerle sohbet eden Uzunkaya, yapılan işleri inceledi.Uzunkaya, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 5 korumalı iş yerinin 4'ünün Manisa 'da olduğuna dikkati çekti.Engelli bireylere fırsat verildiğinde neler yapabileceğine burada bir kere daha tanık olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:"Bakanlık ve İŞKUR olarak bu işlere paydaş olmaktan son derece memnunuz. Arkadaşlarımızın yaptığı işlere tanık olduk. Bu insanların neleri başardığını neleri birlikte yürüttüğümüzü görme fırsatı yakaladık. Arkadaşlarımız üretmekten, çalışmaktan ve emeklerinin karşılığında bir şeyleri aldığını görmekten son derece memnun. Bu Türkiye'de nadir bulunan örneklerden. Bizim bu konuda Manisa örneğini Türkiye örneğine dönüştürmemiz gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız engellilere sahip çıkmak için çabalıyor. Biz de İŞKUR olarak son 15 yılda 380 bin 384 engellinin istihdamına aracılık ettik."Uzunkaya, daha sonra engellilere sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarılar Engelli İstihdamı Hatıra Fotoğrafı Çekim Gesi 

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