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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İŞKUR Artı Hizmet noktasının Türkiye'de ilk uygulaması Kilis'te başladı

İŞKUR Artı Hizmet noktasının Türkiye'de ilk uygulaması Kilis'te başladı

Törenden görüntüler

Lyon Öğrenciler Üniversite Mezunu 

-İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın konuşması
-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un konuşması
-Kilis Valisi Recep Soytürk’ün konuşması
-İŞKUR Artı Hizmet Noktasıın hizmete açılması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Türkiye’de ilk kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde uygulanması İŞKUR Artı Hizmet Noktası Projesi hizmete törenle açıldı. Çalışma ve İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesinde başlayan İŞKUR Artı Hizmet Noktası Projesi hayata geçirildi. Açılışa Kilis Valisi Recep Soytürk, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu ile davetliler katıldı.
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kilis’in İŞKUR Artı Hizmet Noktası projesinde pilot il olduğunu ifade ederek, “İstihdam hizmetleri dünyanın her yerinde en önemli hizmetlerdir. Hizmetleri yerine getirirken, oluşturacağınız enstrümanlar da değişlik göstermektedir. Türkiye gibi son dönemde istihdamda başarı gösteren, ama bu başarıyı sadece rakamlara değil, tüm kesimlere yayarak, oluşturulması gerektiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani 2007-2017 sürecinde 3.5 milyonluk üniversite mezunu istihdam edildiği dünyada ikinci bir ülke yoktur. Böyle bir artı oranı gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme başarısı da elbetti üniversitelerimizin hem yetiştirdikleri öğrencilerin kalitesiyle, bu yetişen öğrencilerin iş gücü piyasasına katılımları için oluşturduğumuz iş başı meslek edindirme kurslarımız, iş gücü piyasası, diploma yetmez, artı başka bir şey söylüyor, iş bulacaksanız Türkiye’de torpile aracıya, ihtiyacınız yok. Niteliği ihtiyacınız var. Şunu tanıyorsun bunu tanıyorsun dönemi bitti, Türkiye bu kamburlarından kurtulan bir ülkedir. İŞKUR Artı Hizmet Noktası Projesi yeni bir modeldir. İlk açtığımız üniversitelerden biri de Kilis 7 Aralık üniversitesidir” dedi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İŞKUR Artı Hizmet Noktasının Türkiye’de açıldığı ilk üniversiteler arasında bulunduklarını ifade ederek, “Böyle bir onuru bize yaşattıkları için İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya teşekkür ediyorum. Bu hizmet noktasının hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum” dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk’de, Devletin hizmeti götürürken çok fraklı yöntemler uyguladığını ifade ederek, “Devlet diyor ki, siz iş ararken İŞKUR’a gelmeyin üniversite var, genç, yetenekli insanlar var, gelin ada bire bir, hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Size iş imkanı sağlıyoruz. Bunu son 5 yıldan beri gözlemliyoruz. Bir çok ilde de görüyoruz. Üniversitemizin ilklerden olması Kilis Valisi olarak gururlandırıyor, onurlandırıyor” diye konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra İŞKUR Artı Hizmet Noktası hizmete açıldı.
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