İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı İzle

-Alışveriş yapan İranlılar

-Pazarda geze İranlılar

-Esnaf detay

-Tezgahtaki ürünler detay

-Mehmet Erden röp.

-Metin Kanmaz röp.



( ANTALYA )- İranlı turistler için sokaklara marka ürünler pazarı kuruldu- Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Kundu’da esnaf, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda İranlı turist bereketi yaşanıyor- Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz: "Sokakta bir panayır, festival havası var"- "Önümüzde 15 günlük bir süreç var,İranlı turistlerdeki hareketlilik inşallah esnafımıza da yansır" ANTALYA



- Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Kundu’da esnaf, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda İranlı turist bereketi yaşanıyor. Turizmin başkenti Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Aksu ilçesinin Kundu Turizm Merkezi’nde, kış sezonunu durgun olarak geçiren esnafın yüzünü İranlı ve yerli turistler güldürüyor. Ülkelerindeki 14 günlük nevruz tatili için Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistlerin, yaklaşan sezon öncesi esnafa rahat bir nefes aldırıyor. Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor. Farsça ve Türkçe duyurularla ürünlerin tanıtıldığı pazarda hafta başıyla birlikte hareketlilik başladı.

5 ile 200 TL arasındaki fiyatlarla esnaf kıştan kalan ürünlerini sezon öncesi uygun fiyata elinden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Kısa süreli pazarda esnaf, yaklaşan sezon öncesi borçlarını ödeyip, yeni ürünler almayı İranlı turiste bağladı. Esnaf pazarı sadece İranlılara değil, yerli turistinde hitap ettiğini belirtti.

"Pazar genelde İranlılara yönelik" Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, Kundu oteller bölgesinde 860 esnafı olduğunu belirterek, 30’un üzerindeki otelin içinde 200’e yakın esnafın faaliyet yürüttüğünü bildirdi. Kundu esnafının dükkanlarının önüne kurduğu pazarın İranlı turistlere yönelik olduğunu kaydeden Kanmaz, “ Yerli misafirlerimiz de gelip alışveriş yapabilir. Kaliteli ürünlerimizi 3’te 1 fiyatına veriyoruz. Esnafımız elinde kıştan kalan ürünleri sezon açılmadan paraya çevirmek istiyor. Esnafımız kışın iş yapamıyor. Fiyatlar çok uygun” dedi.

"Sokakta panayır havası var" Pazarın ziyaretçilerini şu dönemde Nevruz tatili olması nedeniyle İranlıların olduğunu dile getiren Kanmaz, “ Avrupalı turistlerde geliyor. İngilizlerde geliyor. Bu pazardan her tatilcimiz yararlanıyor. Sokakta bir panayır, festival havası var. Çok bir para kazanılmıyor ama yinede ürünün yeri değişmiş oluyor. Geçen yıla oranla İranlı turist sayısı yüzde 10-15 oranında düşük gibi. Otellerdeki doluluk oranı iyi. Önümüzde 15 günlük bir süreç var,İranlı turistlerdeki hareketlilik inşallah esnafımıza da yansır.”ifadelerine yer verdi. "Esnafın sorunları" İranlı turistin sadece sıcak para kazandırdığını kaydeden Metin Kanmaz, sezonda 860 esnafın ülke ekonomisine 100 milyon Avronun üzerinde gelir getirdiğini belirtti.

Esnafın ve bölgenin belediye hizmeti almada sıkıntı yaşadığının altını çizen Kanmaz, “ Esnafın önüne seyyar satıcı tezgah açıyor. Dilencilerden şikayetçiyiz. Seyyar satıcı parfüm adı altında gidiyor turisti taciz ediyor.Hırsızlıklar oluyor.”dedi.

"Dükkanı sokağa taşıdık" Sezonun yaklaşması nedeniyle büyük bir indirme girdiklerini belirten esnaf Mahmut Erden,“ Yerli halkımızı da bekliyoruz. İranlı turistte de büyük Bir artış yok. Gelen İranlı turistte ülkelerinde yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle fazla bir ürün almıyorlar. Büyük bir kampanya yaptık.Son kalan ürünlerimizi bedavaya yakın fiyata satıyoruz. Dükkanımızı sokağa taşıdık.”diye konuştu.



