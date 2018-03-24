İranlılar Van'daki esnafın yüzünü güldürüyor

- İranlıların alışveriş yapmasından görüntüler - İranlı turistlerle röportaj - Festival alanından görüntüler - Dans etmelerinden görüntüler - Otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç röportajı - esnaf roportajı - Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için Van 'a gelen çok sayıda İranlı turist, kent merkezindeki otellerde kalıyor ve alışveriş yapıyor - İranlı Elizare:" Van , İran'a çok yakın olduğu için her zaman yurt dışı tatillerinde ilk uğrak yerimiz burası. Biz burada kendi kültürümüz içerisinde yaşadığımızı hissediyoruz ve insanlar çok samimi. Alışverişimizi yapıp biraz da eğlendikten sonra memleketimize döneceğiz"VAN (AA) - Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için Van 'a gelen çok sayıda İranlı turist, kent merkezindeki otellerde ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Van 'daki otelleri dolduran İranlılar, mağazalardan alışveriş yapıyor ve kent merkezindeki restoranları tercih ediyor.Kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle yüzü gülen esnaf, ürünlerini Farsça duyurularla tanıtıyor.Kentteki bir otelin işletmecisi Reşat Yeşilağaç, AA muhabirine, nevruz tatili dolayısıyla kentteki bütün otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.
İranlı misafirlerin tatillerinin bir hafta önce başladığını anlatan Yeşilağaç, şöyle konuştu:"Misafirlerimizin buradan memnun ayrılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı misafirlerimizi otellerde yer kalmadığı için evlerimizde ağırladık. Umuyoruz ki kaliteli hizmetimizle bu yıl bir milyon İranlı turist hedefimizi gerçekleştireceğiz. İranlı misafirlerimiz alışveriş yapmak, eğlence, tarihi ve kültürel alanlarımızı ziyaret etmek için geliyorlar. Bu şekilde sadece otel sektörü değil yemek, alışveriş sektörleri de turistlerden faydalanıyor."Mağaza yöneticisi Hakan Belgin ise tatil için kente gelen İranlıların işlerini yüzde 50 oranında arttırdığını dile getirdi.İranlı turistlerin Van 'daki ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Belgin, "Yoğun bir hazırlık yaptık ve şu anda satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. İranlı turistleri velinimetimiz olarak görüyoruz. Özellikle kent ekonomisinin durgun olduğu bu dönemde bize çok büyük katkılar sunuyorlar. Van Shopping Fest ile nevruz tatilinin bir arada yapılması da İranlı turistlerin kentimize olan ilgisini arttırıyor." ifadelerini kullandı.İranlı Sümeyya Elizare de Nevruz Bayramı dolayısıyla Van 'a geldiğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Türkan Askeri ise Van 'da çok güzel zaman geçirdiğini ve 3 gün daha kalacağını anlatarak, " Van , İran'a çok yakın olduğu için her zaman yurt dışı tatillerinde ilk uğrak yerimiz burası. Biz burada kendi kültürümüz içerisinde yaşadığımızı hissediyoruz ve insanlar çok samimi. Alışverişimizi yapıp biraz da eğlendikten sonra memleketimize döneceğiz." dedi. Bu arada İranlı turistler, kent merkezinde kurulan festival alanında canlı müzik eşliğinde dans ederek eğlenme fırsatı da buldu.