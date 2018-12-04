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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Irak pazarı daraldı, domates fiyatları düştü

Irak pazarı daraldı, domates fiyatları düştü

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( ANTALYA ) - Domates ilk defa 2 TL’nin altını gördü - Antalya’dan Rusya’ya domates gitmiyor - Soğuk hava domates üretimini vurdu, hasat azaldı ANTALYA

Fiyat Artışı Zam Şampiyonu Toptancı Hali Şampiyon Yükselen 


- Domatesin üretimin merkezi Antalya’da domates fiyatları Irak pazarında yaşanılan daralmadan ötürü 2 TL’nin altına düştü. Eylül ayında yüzde 35,20’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan domatesin fiyatı, Antalya’da halde 1 lira 60 kuruşa kadar düştü. Eylül ayında pazarda yükselen fiyatlarından dolayı çok konuşulan ve devamında Hal Yasası Kanunu tartışmasını da beraberinde getiren domates fiyatları gün geçtikçe düşüyor. Antalya’da sezon açılışında pazarda 7-8 TL’ye kadar yükselen domates fiyatları geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da hızlı bir şekilde düşmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta 2,50 TL’nin üzerinde seyreden fiyatlar bu hafta başında Antalya’nın önemli domates üretim ilçesi Serik’te toptancı halinde 1 lira 60 kuruşa düştü. Antalya merkezde bulunan halde ise çiftçi domatesini 1 lira 90 kuruştan pazarladı. Öte yandan domates Eylül ayında yüzde 35,20’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu. "Tüketici pazarda domatesten elini çekti" Antalya Toptancı Hal’inde diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle seyretti: Sivri biber 3,40 TL, dolma biber 2,70 TL, patlıcan 2,30 TL, kabak 2,80 TL, salatalık 1,30 TL. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Irak pazarında fazla mal depolandığından ötürü kısa süreli bir düşüş yaşandı. Şimdi yavaş yavaş yeniden bir kıpırdanma var. İç piyasaya giden domates şuanda 1,50 TL’ye kadar düştü. Bir yandan da tüketici korkmaya başladı.
Pazarda domatesten elini çekti. Irak pazarının daha önce canlı olması fiyatları 2 TL’nin üzerinde tuttu. İhracata giden domates 1 lira 80 kuruştan gidiyor" dedi.
"Rusya’ya satmak mümkün değil" Kış aylarının gelmesiyle hasat miktarında da önemli azalma olduğuna dikkat çeken Akcan, "Kış ayları geldi hale giren domates miktarı ciddi derecede düştü. Önceleri 7 günde olgunlaşan domates şimdi 10-15 günde ancak olgunlaşıyor. Öte yandan Rusya’ya domates satamıyoruz. Gümrükte ihracat firmalarımıza çok zorluk çıkarıyorlar. Domateslerimiz çok inceleniyor. Bu koşullarda satmamız mümkün değil. Fiyatlar bu seviyede devam eder. Fiyatları Hal Komisyon Yasası çalışmaları da etkiledi" dedi.

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