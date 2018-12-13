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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Irak ABD'den buğday ve pirinç ithal edecek - BAĞDAT

Irak ABD'den buğday ve pirinç ithal edecek - BAĞDAT

- Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim ve ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman arasındaki mutabakat zaptı imzalanması - Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim'ın basın açıklaması - ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'ın basın açıklamasıBAĞDAT (AA) - Irak Ticaret Bakanlığı, ABD ile buğday ve pirinç ithalatını içeren 6 aylık anlaşma imzaladı.Anlaşma, Bağdat 'taki Ticaret Bakanlığı'nda Iraklı Bakan Muhammed Haşim ve ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman tarafından imzalandı.Irak Ticaret Bakanı Haşim, imzaların atılmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, 6 aylık bir süreyi kapsayacak anlaşmayla 2019 yılının ilk yarısında ülkenin buğday ve pirinç ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

"ABD tarafıyla gıdanın yanı sıra diğer tüm alanlarda da iş birliğinin artmasını istiyoruz." diyen Haşim, buğday ve pirinç ithalatını öngören anlaşma kapsamında ABD'li şirketlerin Irak'ı ziyaret edeceğini ve bu alandaki iş birliğinin süreceğini kaydetti.
Büyükelçi Douglas Silliman da, " Bağdat ile ülkenin buğday ve pirinç ihtiyacını karşılamak için yakından çalışıyoruz." dedi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve kabinesindeki ilgili bakanlıklara halka hizmet sunmaları için destek olacaklarını ifade eden Silliman, "Bu anlaşma, iki ülke bakanlıklarındaki uzmanların iş birliğini de beraberinde getirecek ve Irak halkına kaliteli gıda ürünlerinin sunulmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.Irak, her yıl yaklaşık birer milyon tonluk buğday ve pirinç ithalatı yapıyor.

Mehdi Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması Bakanlık 

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