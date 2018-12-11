İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi

-Ahmet Karaveli'nin konuşmaları

-Zeki Kıvanç'ın konuşmaları

-Sinan Timur'un konuşmaları

-Mahmut Demirtaş'ın konuşmaları

-Salondan ve zirveden genel detay görüntüler



( ADANA )- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:"İş dünyasının profesyonelleri, 'adama göre iş' devrini kapattı"- İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli:"İşbirliğini güçlendirmek adına 'İnsan Kaynakları Platformu' oluşturduk" ADANA



- Adana'da 'Başarı İçin Bağlılık' temasıyla düzenlenen 2. başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, insan kaynaklarının iş ve çalışma hayatının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "İş dünyasının profesyonelleri, 'adama göre iş' devrini kapatmış, 'işe göre en nitelikli adamı' seçmenin gayretini göstermeye başlamışlardır" dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından bu yıl 'Başarı İçin Bağlılık' temasıyla 2'ncisi düzenlenen başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, açılışta yaptığı konuşmada, insan kaynakları uzmanlarının, iş dünyasının profesyonellerinin değerli bir maden olan insanı işleyebilecek usta eller olduğunu ifade ederek, "İnsan kaynakları, bir insanın hayatına dokunmayı, insana yön vermeyi, hedef belirlemeyi amaçlayan iş ve çalışma hayatının en önemli unsurlarından biridir. Bugün geldiğimiz noktada eski usul özlük ve personel birimleri artık işlevini yitirmiştir. İş dünyasının profesyonelleri, 'adama göre iş' devrini kapatmış, 'işe göre en nitelikli adamı' seçmenin gayretini göstermeye başlamışlardır. Bu nedenle insan kaynağı birimlerinin ve yöneticilerinin profesyonelleşmesi, zamanın gerektirdiği donanıma sahip olmaları da kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. Düzenlenen zirve kapsamında düzenlenen "İŞ'te Ben" adlı CV yarışmasına da değinen Vali Demirtaş, "İş dünyasının temel taşı, iş hayatına ilk adım olarak nitelendirebileceğimiz CV’lerle ilgili düzenlenen bu yarışmada dereceye girerek ödüle layık görülen kardeşlerimi de tebrik ediyor sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, İŞKUR'un en önemli paydaşları olan işverenler ve iş arayanlarla daha etkin ve verimli bir işbirliği için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bugünkü etkinliğimizde Türkiye'nin dört bir yanından işverenlerimiz ve işveren temsilcisi insan kaynakları profesyonellerimizle bir aradayız. Arzuladığımız bu işbirliğini daha da güçlendirmek adına il müdürlüğümüz bünyesinde bir insan kaynakları platformu oluşturduk. Bu süreçte söz konusu platformun sunduğu işbirliği imkanının, ilimiz iş gücü piyasasına büyük katkılar sunduğunu belirledik. Adana İŞKUR İl Müdürlüğü olarak devletimizin istihdam politikası çerçevesinde kurum hizmetlerimizde maksimum verimliliği yakalamak amacıyla azami gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Nitelikli çalışanlara ihtiyacımız var" ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşması için yüksek nitelikli çalışanlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "İstihdam tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunlarımızdan biridir. İşgücü piyasaları her geçen gün daha karmaşık bir hale gelmektedir. Vasıflı işgücü açıkları önemli boyutlara ulaşmaktadır. Ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ancak daha nitelikli ve daha yüksek katmadeğerli ürünler üreterek ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

İŞKUR Genel Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Timur, İŞKUR Adana İl Müdürlüğü'ne kurulan ve Türkiye'de sayılı olan "İnsan Kaynakları Platformu"nun tüm illere yayılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu çalışma kapsamında insan kaynaklarıyla ilgili ortak bir veri tabanı oluşturmayı planlıyoruz. Bizler önümüzdeki dönem insan kaynakları temsilcilerimizle daha yakın ve etkin bir işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefler kapsamında yılda ortalama 500 bin işyeri ziyareti, 3 milyona yakın iş arayana danışmanlık hizmeti ve 30 bine yakın da eğitim kurumu ziyaretleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hedeflerinin işe yerleştirme, nitelikli işgücünü işverenlere temin etmek olduğunu ifade eden Timur, 2002 yılında 24 bin işe yerleştirme yapan İŞKUR'un, 2018 Kasım ayı sonu itibariyle 1 milyon 93 bin gibi bir rakama ulaştıklarını sözlerine ekledi. Daha sonra İŞKUR tarafından gençleri motive etmek için düzenlenen "İŞ'te Ben" CV Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreninin ardından zirve, konuşmacıların konuşmaları ile devam etti. (ANL-

